تشديدات أمنية أمام اللجان لاستقبال الناخبين في انتخابات مجلس الشيوخ 2020 بالفيوم (صور)

Advertisements

شهدت محافظة الفيوم، اليوم الثلاثاء، استعدادات أمنية مشدده أمام اللجان الانتخابية لأستقبال الناخبين للإدلاء بأصواتهم في انتخابات مجلس الشيوخ 2020، ومن لهم حق التصويت والذى يبلغ عددهم وأوضح أنه تم تجهيز عدد 434 لجنة فرعية موزعة على 327 مركز انتخابى بجميع مراكز وقرى المحافظة، لاستقبال مليون و998 ألف و930 ناخبًا لهم حق التصويت بالمحافظة، لهم حق التصويت في انتخابات مجلس الشيوخ والتي ستستمر علي مدار يومين اعتبارا من التاسعة صباحاُ من خلال عدد 711 مركز انتخابي وعدد 18 لجنة عامة، وعدد 923 لجنة فرعية، وستستمر انتخابات مجلس الشيوخ علي مدار يومي الثلاثاء والأربعاء الموافق 11 و12 أغسطس 2020.



وأنهت محافظة الفيوم استعداداتها لانتخابات مجلس الشيوخ التى تنطلق اليوم الثلاثاء وتستمر على مدى يومين، حيث تم تشكيل غرفة عمليات مركزية بديوان عام المحافظة، وغرف فرعية بجميع مراكز المحافظة، للمتابعة المستمرة ووضع حلول سريعة للمشكلات التى قد تعوق سير العملية الانتخابية.



صرح بذلك الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، وأوضح أنه تم تجهيز عدد 434 لجنة فرعية موزعة على 327 مركز انتخابى بجميع مراكز وقرى المحافظة، لاستقبال مليون و998 ألف و930 ناخبًا لهم حق التصويت بالمحافظة.



ووجه محافظ الفيوم، رؤساء المدن، بتكثيف أعمال النظافة بمناطق مقرات اللجان الانتخابية، واستمرار أعمال التعقيم والتطهير، وتطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية خلال عملية التصويت للحفاظ على سلامة المواطنين، مشددًا على التنسيق بين رؤساء الوحدات المحلية ومديري المدارس لمتابعة توفير المستلزمات الضرورية بكل مقر انتخابي من حيث تجهيز أماكن لانتظار الناخبين من كبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة، وتزويد اللجان بالكراسي ومياه الشرب ووسائل التهوية للتيسير علي الناخبين وأعضاء اللجان، وإزالة العبارات المسيئة والدعاية الانتخابية من على جدران المقرات الانتخابية، ومنع أي وسيلة من وسائل الدعاية داخل أو خارج اللجان.



وأكد "الأنصاري" أن المشاركة فى عملية التصويت واجب قومي على كل مواطن، لأنه يؤكد الصورة الحضارية التى تستحقها مصر أمام دول العالم، مشيرًا أن لكل مواطن الحق في إبداء رأيه بكل حرية فى إطار من القانون والديمقراطية، لافتًا أن غرفة العمليات المركزية بديوان عام المحافظة تتلقى شكاوى المواطنين فيما يتعلق بسير العملية الانتخابية على مدار ال24 ساعة على الأرقام: 0842168041 و0842168043.

