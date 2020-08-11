ميسي يضرب بتعليمات كيكي سيتين عرض الحائط

رفض ليونيل ميسي نجم برشلونة الإسباني تعليمات كيكي سيتين المدير الفني للفريق بالذهاب إلى مقر النادي، أمس الإثنين، لتكثيف علاجه من إصابته الطفيفة، مع مواصلة الاستعداد لمواجهة بايرن ميونيخ الألماني المقرر لها يوم الجمعة المقبل على ملعب النور في ربع نهائي دوري أبطال أوروبا.





وكشفت صحيفة "سبورت" الإسبانية عن أن المدرب البالغ من العمر 61 عاما، اتفق مع اللاعبين على منحهم راحة من كل شيء "الإثنين" ليكونوا في حالة ذهنية وبدنية جيدة قبل السفر إلى البرتغال، إلا أن البرغوث كان له رأي آخر، بكسر تعليمات المدرب.





وكشف التقرير عن أن ليونيل ميسي رفض الحصول على الاستراحة القصيرة، وذلك لحرصه في المقام الأول على الاطمئنان على الكدمة القوية التي تعرض لها أمام نابولي في موقعة إياب الدور ربع النهائي، بجانب إصراره على الاستعداد بشكل خاص للمنافس الألماني الشرس، ليخوض المباراة وهو في أفضل حالاته الفنية والذهنية والبدنية.





وأوضح المصدر أن ميسي خضع لبعض الفحوصات وتمارين العلاج الطبيعي تحت إشراف الطاقم الطبي في سيوتات اسبورتيفا حتى يطمئن قلبه ويتأكد من أن الإصابة لن تعيقه أو تؤثر على مستواه في القمة المؤهلة للدور نصف النهائي، وهو ما أجبره على تجاهل تعليمات المدرب.





وكان برشلونة قد تأهل إلى دور الثمانية، بعد فوزه على ضيفه الإيطالي بنتيجة 3-1 في صدام إياب ثمن النهائي، وسبقه تعادل في سان باولو بهدف لمثله، أما بطل البوندسليجا فقد دمر تشيلسي بسباعية مقابل هدف في مجموع مباراتي الذهاب والعودة في نفس المرحلة.



