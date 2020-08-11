روسيا تسجل أقل من 5 آلاف إصابة يومية جديدة بكورونا

الثلاثاء 11/أغسطس/2020 - 09:51 ص
فيروس كورونا
فيروس كورونا
وكالات

أعلنت وزارة الصحة في روسيا، عن تسجيل أقل من 5 آلاف إصابة يومية جديدة بكورونا، لأول مرة منذ 23 أبريل الماضي، وفقًا لقناة روسيا اليوم.

 

أجرت السلطات الصحية الروسية، اليوم الأحد، أكثر من 30.6 مليون اختبار لـ كوفيد 19 في روسيا، مع مراقبة أكثر من 241000 شخص.

 

وأصدرت منظمة حقوق المستهلك ورفاهية الإنسان في روسيا، روسبوتربنادزو، بيانًا رسميًا قالت فيه: "أجرينا أكثر من 30.6 مليون اختبار لفيروس كورونا في روسيا، ولا يزال 241925 شخصا تحت الإشراف الطبي، مضيفة أنه تم إجراء 298 ألف اختبار في الساعات الأربع والعشرين الماضية.

 

وأبلغت منظمة الصحة العالمية، عن أكثر من 284 ألف حالة إصابة بفيروس كورونا الجديد في جميع أنحاء العالم خلال الـ 24 ساعة الماضية، مما يرفع إجمالي عدد الأشخاص الذين أصيبوا بالمرض إلى 19.1 مليون.

 

في الوقت نفسه، تم تسجيل 6565 حالة وفاة جديدة مرتبطة بفيروس كورونا على مستوى العالم خلال الفترة المحددة ، مما رفع عدد الوفيات الإجمالي إلى 716.075.

 

ولا تزال الولايات المتحدة لديها حالات أكثر من أي دولة أخرى، مع أكثر من 4.9 مليون حالة، بما في ذلك أكثر من 161 ألف حالة وفاة وأكثر من 1.6 مليون شخص تعافوا.

 

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