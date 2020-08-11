وزير قطاع الأعمال العام يدلي بصوته بانتخابات الشيوخ 2020

الثلاثاء 11/أغسطس/2020 - 09:47 ص
بوابة الفجر
الفجر
أدلى الدكتور هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام، بصوته فى اليوم الأول من انتخابات الشيوخ، بمدرسة سيزا نبراوى الابتدائية بالتجمع الخامس، والتى ستتم على مدار يومين، حيث يحق لنحو 63 مليون مواطن التصويت من المسجلين فى قاعدة بيانات الناخبين أمام 27 لجنة عامة (تمثل المحافظات المختلفة) تضم 14 ألفًا و92 لجنة فرعية، تجرى تحت إشراف قضائى كامل بمشاركة 18 ألف قاضى (أساسى واحتياطي)، ومعاونة 120 ألف موظف.

وتجرى انتخابات مجلس الشيوخ وسط اهتمام إعلامى بعودة الغرفة الثانية للتشريع وفقًا لتعديل دستورى، حيث قامت "الوطنية للانتخابات بتجديد قيد 152 مؤسسة إعلامية دولية، وقيد 11 مؤسسة إعلامية دولية جديدة بقاعدة البيانات وفقًا لكشف المركز الصحفى للمراسلين الأجانب بالهيئة العامة للاستعلامات، كما قررت الهيئة تجديد قيد 5 مؤسسات صحفية، وثلاث قنوات فضائية، إضافة إلى عشرات المنظمات الدولية والمحلية التى تقوم بمتابعة الاستحقاق الدستوري.


ويتنافس فى انتخابات مجلس الشيوخ – وفقًا للقائمة النهائية للمرشحين – 787 مرشحًا بنظامى الفردى والقائمة موزعة على 27 محافظة كالتالي: (أسوان 12 مرشحًا، وأسيوط 28مرشحًا، والإسكندرية 67 مرشحًا، والإسماعيلية 9 مرشحين، والأقصر 25مرشحًا، والبحر الأحمر 10 مرشحين، والبحيرة 41 مرشحًا، والجيزه 73 مرشحًا، والدقهلية 43 مرشحًا، والسويس 13 مرشحًا، والشرقية 47 مرشحًا، والغربية 30 مرشحًا، والفيوم 10 مرشحين، والقاهرة 98 مرشحًا، والقليوبية 60 مرشحًا، والمنوفية 30 مرشحًا، والمنيا 27 مرشحًا، والوادى الجديد مرشحين اثنين، وبنى سويف 23 مرشحًا، وبورسعيد 8 مرشحين، وجنوب سيناء 5 مرشحين، ودمياط 17 مرشحًا، وسوهاج 35 مرشحًا، وشمال سيناء 7 مرشحين، وقنا 42 مرشحًا، وكفر الشيخ 20 مرشحًا، ومرسى مطروح 5 مرشحين).

وأعلنت "الوطنية للانتخابات" برئاسة المستشار لاشين إبراهيم نائب رئيس محكمة النقض، عن تحديث عدة مراكز انتخابية تضم اللجان الفرعية لإجراء انتخابات مجلس الشيوخ بها، بحيث تكون أقرب للمواطنين من حيث محل اقامتهم تسهيلا على الناخبين؛ بحيث يتم تخفيض عدد الناخبين بكل لجنة فرعية مع زيادة عدد المراكز.
وزير قطاع الأعمال العام يدلي بصوته بانتخابات الشيوخ 2020
وزير قطاع الأعمال العام يدلي بصوته بانتخابات الشيوخ 2020
وزير قطاع الأعمال العام يدلي بصوته بانتخابات الشيوخ 2020
وزير قطاع الأعمال العام يدلي بصوته بانتخابات الشيوخ 2020
وزير قطاع الأعمال العام يدلي بصوته بانتخابات الشيوخ 2020
وزير قطاع الأعمال العام يدلي بصوته بانتخابات الشيوخ 2020
وزير قطاع الأعمال العام يدلي بصوته بانتخابات الشيوخ 2020
وزير قطاع الأعمال العام يدلي بصوته بانتخابات الشيوخ 2020
وزير قطاع الأعمال العام يدلي بصوته بانتخابات الشيوخ 2020
وزير قطاع الأعمال العام يدلي بصوته بانتخابات الشيوخ 2020

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