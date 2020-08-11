عمرو دياب يحقق 20 مليون مشاهدة بأغنية "يا بلدنا يا حلوة"

الثلاثاء 11/أغسطس/2020 - 09:45 ص
بوابة الفجر
روان هيثم

حققت أغنية "يا بلدنا يا حلوة" للهضبة عمرو دياب نجاحا كبيرًا ونسب مشاهدات عالية، منذ بداية طرحها عبر موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب".

حيث حصدت "يا بلدنا يا حلوة" على 20 مليون مشاهدة في وقت قياسي من طرحها، ونالت حب وإعجاب العديد.

يذكر أن الأغنية من كلمات تامر حسين وألحان عزيز الشافعي وتوزيع طارق مدكور، وتتميّز بإيقاعها السريع وبإطلالةٍ حيويّة ومرِحة لعمرو دياب.

وتناولت كلمات الأغنية الآتي: "يا بلدنا يا حلوة بالناس الحلوة والناس الحلوة في بلدنا كتير.. في وشوش سمرا وجميلة تقابلهم تبتسم.. أسوان والنوبة عيلة صورة حلوة بتترسم.. المنيا سوهاج قنا في القلب قريبين.. أقصر أسيوط بيوت الجدعنة معروفين.. خدلك هنا أحلى صورة منصورة بأهلها دي محلة جمالها حلا الدنيا كلها.. على راس البر روح واتفرج على الجمال.. أشمون واخدة العيون والقعدة هناك خيال.. الشرقية الأصيلة أهلي وبلد الكرم.. قلبي على أرض سيناء رفرف زي العلم.. وحشاني يا بورسعيد واسماعيلية كمان.. يا سويس أنا أقول وأعيد عن أبطالك زمان.. شبرا ومصر القديمة ماري جرجس والحسين.. وكنيسة في وش جامع في بلدنا العيد عيدين.. اطلع على الأهرامات علشان حبك يزيد هتعيشلك أحلى يوم دي الفيوم مش بعيد.. صبح على اسكندرية على ناسها وأهلها.. أيام غالية عالية في العجمي وشطها.. مطروح كمان حبايبنا الطيبيين شايف سحر المكان هتلاقي ده كله فين في بلدنا الحلوة".

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