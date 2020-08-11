بايرن ميونيخ يستفز برشلونة

الثلاثاء 11/أغسطس/2020 - 09:00 ص
برشلونة وبايرن
برشلونة وبايرن
الفجر الرياضي

يصطدم بايرن ميونيخ الألماني بنظيره برشلونة الإسباني يوم الجمعة المقبل في ربع نهائي بطولة دوري أبطال أوروبا.

 

ويعد الفريقان من أبرز المرشحين للفوز باللقب هذا العام الاستثنائي؛ وسط ترشيحات قوية لفوز الفريق البافاري الذي قدم موسمًا قويًا وفاز بالدوري والكأس في ألمانيا، بعكس برشلونة، الذي خرج خالي الوفاض محليًا.


وجاءت ترشيحات بايرن للفوز بمثابة إزجاع لبرشلونة فوفقًا لبرنامج "الشيرنجيتو" الإسباني، فإنَّ نجوم البلوجرانا غاضبون؛ بسبب ما يتردد بأنَّ بايرن ميونيخ سيتغلب عليهم، وأن كفة الفريق البافاري مرجحة في المباراة المقبلة.

 

ويغادر برشلونة الخميس المقبل، للبرتغال، استعدادًا لمواجهة الفريق البافاري في مدينة لشبونة.

 

كان برشلونة صعد لربع النهائي عقب تجاوز عقبة نابولي، بينما تغلب بايرن ميونخ على تشيلسي في دور الـ16.

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