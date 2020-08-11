المكسيك تعلن ارتفاع جديد في عدد الوفيات والإصابات بكورونا

الثلاثاء 11/أغسطس/2020 - 09:11 ص
فيروس كورونا
فيروس كورونا
وكالات

سجلت وزارة الصحة المكسيكية، فجر اليوم الثلاثاء، 705 وفيات و5558 حالة إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد.


وأعلنت الصحة المكسيكية، أن إجمالي عدد الإصابات بفيروس كورونا وصل إلى 485836 حالة، فيما بلغ عدد الوفيات منذ انتشار الوباء، 53003 حالات وفاة.


وكان مسؤلون، أكدوا أن العدد الفعلي للمصابين أعلى بكثير على الأرجح من الأرقام الرسمية المعلنة.


وقال نائب وزير الصحة المكسيكي هوغو لوبيز غاتيل، إنه يتوقع أن يكون وباء "كوفيد-19" "طويل الأمد".

 

وتحتل المكسيك المرتبة الثالثة من حيث عدد الوفيات بعد الولايات المتحدة والبرازيل.


ويذكر أن أن أمريكا اللاتينية أصبحت من أكبر بؤر انتشار فيروس كورونا في العالم في الأشهر الأخيرة، حيث تجاوز عدد الإصابات في المنطقة حاجز الـ 5 ملايين حالة.


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