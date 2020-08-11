الصين تعلن تسجيل 44 إصابة جديدة بكورونا

الثلاثاء 11/أغسطس/2020 - 08:49 ص
فيروس كورونا
فيروس كورونا
وكالات

سجلت اللجنة الوطنية للصحة في الصين، اليوم الثلاثاء، 44 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا في البر الرئيسي أمس الاثنين.

 

وبحسب اللجنة الصحة الصينية، يشمل العدد 31 حالة وافدة من الخارج وأن الثلاث عشرة حالة المتبقية انتقلت إليها العدوى محليا في إقليم شينجيانغ.

 

وأعلنت اللجنة الصحية الصحية الصينية، أيضا 17 حالة إصابة جديدة بلا أعراض مقارنة مع 31 في اليوم السابق.

 

وبلغ العدد الإجمالي للإصابات المؤكدة في الصين 84712 بينما لا يزال عدد الوفيات بمرض كوفيد-19 دون تغيير عند 4634.


ويواجه العالم منذ شهر يناير الماضي، أزمة متدهورة ناتجة عن تفشي فيروس كورونا، الذي بدأ انتشاره منذ ديسمبر 2019 من مدينة ووهان الصينية وأدى إلى خسائر ضخمة في كثير من قطاعات الاقتصاد خاصة النقل والسياحة والمجال الترفيهي، وانهيار البورصات العالمية وتسارع هبوط أسواق الطاقة.

 

وتسبب تفشي فيروس كورونا الذي يواصل حصد الأرواح رغم الإجراءات الاحترازية العديدة التي جرى تطبيقها لوقف انتشاره، في رعب عالمي.

 

ويستمر وباء كورونا، في حصد الأرواح يوم بعد يوم، تحاول حكومات الدول المتعددة فرض إجراءات استثنائية في محاولة لاحتوائه

 

ولا يزال أكثر من ثلاثة مليارات نسمة معزولين داخل منازلهم في جميع القارّات، في غياب لقاح أوعلاج مثبت للوباء.

 

هذا وحذرت منظمة الصحة العالمية، في وقت سابق، من أن انتشار فيروس كورونا "يتسارع" ولكن تغيير مساره لا يزال ممكنا، داعية الدول إلى الانتقال إلى مرحلة "الهجوم" عبر فحص كل المشتبه بإصابتهم ووضع من خالطوهم في الحجر.

 

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