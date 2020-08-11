رغم تجديد تعاقدها لتقديمه..برنامج إيلين ديجينرز مهدد بوقف بثه في أستراليا

الثلاثاء 11/أغسطس/2020 - 08:51 ص
بوابة الفجر
أحمد جمال أحمد

ترددت أصداء ازمة المذيعة ايلين ديجيرز حتى وصلت لأستراليا، بعد اثارة شائعات عن معاملتها السيئة لطاقم العمل ببرنامجها.
ووفقا لصحيفة ديلي ميل، فإن قناة تشانل ناين الأسترالية تدرس عدم شراء حقوق بث البرنامج كعادتها، لحين التأكد من صحة الادعائات المثارة ضدها.
وكان برنامج ايلين ديجنرز مهدد بالإلغاء واستبدالها بمقدمة برامج اصغر سنا بعد ما اثير من اتهامات ضدها حول اسلوب معاملتها لفريق العمل ببرنامجها.

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