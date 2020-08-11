لوكاكو يرفض لقب "رجل مباراة" إنتر ميلان ضد ليفركوزن

رغم المباراة الكبيرة التي قدمها وسجل فيها هدفاً قاد به فريقه إلى نصف نهائي دوري أوروبا، رفض مهاجم إنتر ميلان، النجم البلجيكي روميلو لوكاكو، الاحتفال بالمستوى الذي قدمه، مشيراً إلى أن زميله في الفريق نيكولو باريلا، صاحب الهدف الأول، يستحق أن يكون رجل المباراة.

قال لوكاكو في تصريحات لشبكة سكاي سبورت: "فوز مهم، لأن ليفركوزن فريق يمتلك إمكانيات فنية كبيرة، أهدرنا فرصاً عديدة، ولكننا فزنا، الدفاع أيضاً قدم مباراة طيبة، بالنسبة لي رجل المباراة هو نيكولو باريلا، يتطور كثيراً خلال الأسابيع الأخيرة، هو بالفعل لاعب كبير".

وأبرز صاحب 27 عاماً أهمية الحفاظ على التركيز العالي قبل مواجهة نصف النهائي.

واختتم النجم الأسمر تصريحاته: "الآن أمامنا أسبوع للاستعداد لمباراة نصف النهائي، حالياً كل المباريات بمثابة نهائي بالنسبة لنا".