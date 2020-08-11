لوكاكو يرفض لقب "رجل مباراة" إنتر ميلان ضد ليفركوزن

الثلاثاء 11/أغسطس/2020 - 08:40 ص
لوكاكو
لوكاكو
وكالات

رغم المباراة الكبيرة التي قدمها وسجل فيها هدفاً قاد به فريقه إلى نصف نهائي دوري أوروبا، رفض مهاجم إنتر ميلان، النجم البلجيكي روميلو لوكاكو، الاحتفال بالمستوى الذي قدمه، مشيراً إلى أن زميله في الفريق نيكولو باريلا، صاحب الهدف الأول، يستحق أن يكون رجل المباراة.

 

قال لوكاكو في تصريحات لشبكة سكاي سبورت: "فوز مهم، لأن ليفركوزن فريق يمتلك إمكانيات فنية كبيرة، أهدرنا فرصاً عديدة، ولكننا فزنا، الدفاع أيضاً قدم مباراة طيبة، بالنسبة لي رجل المباراة هو نيكولو باريلا، يتطور كثيراً خلال الأسابيع الأخيرة، هو بالفعل لاعب كبير".

 

وأبرز صاحب 27 عاماً أهمية الحفاظ على التركيز العالي قبل مواجهة نصف النهائي.

 

واختتم النجم الأسمر تصريحاته: "الآن أمامنا أسبوع للاستعداد لمباراة نصف النهائي، حالياً كل المباريات بمثابة نهائي بالنسبة لنا".

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

لوكاكو باير ليفركوزن انتر ميلان الدوري الاوروبي

أخبار تهمك

بيراميدز يطلب صفقة جديدة من الأهلي

منذ حوالي 4 ساعات

تطور جديد بشأن انتقال رمضان صبحي إلى الأهلي

منذ حوالي 5 ساعات

مفاجأة غير متوقعة بشأن مرفأ بيروت المدمر

منذ حوالي 21 ساعة

شوبير يوجه رسالة قوية إلى نجم الأهلي: "تضيع الوقت بطريقة غير مفهومة"

منذ يوم

فايلر يطرد نجم الأهلي ويطالب بالبديل

منذ حوالي 11 ساعة

عاجل.. إصابات كورونا في العالم تصل إلى رقم مخيف

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. أول تعليق لحسين الجسمي بعد شائعات إعلانه اعتزال الغناء بسبب حملة التنمر عليه

منذ يوم

ضحية راؤول يبتعد عن الأهلي لصالح بروكيتش

منذ أقل من ساعتين

تعرف على تشكيل برشلونة المتوقع أمام بايرن ميونيخ في دوري الأبطال

منذ ساعة

مفاجآت في قائمة الراحلين عن الأهلي

منذ حوالي 17 ساعة

صفقة تبادلية ضخمة بين ريال مدريد ويوفنتوس بطلها ديبالا

منذ ساعتين و 50 دقيقة

خبير يفجر مفاجأة: السد الأثيوبي مُعرض للانهيار لهذه الأسباب

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. إطلاق نار أثناء مؤتمر ترامب والاستخبارات تخرجه بسرية

منذ حوالي 8 ساعات

بيان عاجل من الجيش الكويتي بشأن أخبار الهجوم على قاعدة أمريكية

منذ حوالي 6 ساعات

الأمن يلقي القبض على المتهم بسرقة "كولمان مياه" بالغردقة

منذ أقل من ساعتين

ساعات قليلة تفصل برشلونة عن حسم مصير نجم الفريق بشكل نهائي

منذ حوالي 5 ساعات

موضوعات متعلقة

كونتي يُحدد 6 صفقات نارية قبل تدريب إنتر ميلان

إنتر ميلان يعاود محاولاته للتعاقد مع نجم مانشستر يونايتد

إنتر ميلان يضرب.. لوكاكو يرد و"خلطة" كونتي تدخله التاريخ

ديربي الغضب.. إنتر يفوز على ميلان بسيناريو مثير في الدوري الإيطالي

إنتر ميلان ضد كالياري .. التشكيل المتوقع وموعد المباراة

إنتر ميلان ضد فيورنتينا.. التشكيل المتوقع وموعد المباراة

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
03:06 ص

بيان عاجل من الجيش الكويتي بشأن أخبار الهجوم على قاعدة أمريكية

صفقة تبادلية ضخمة بين ريال مدريد ويوفنتوس بطلها ديبالا

06:14 ص

تعرف على تشكيل برشلونة المتوقع أمام بايرن ميونيخ في دوري الأبطال

08:05 ص

عاجل.. إصابات كورونا في العالم تصل إلى رقم مخيف

03:17 ص

عاجل.. إطلاق نار أثناء مؤتمر ترامب والاستخبارات تخرجه بسرية

12:58 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أزمة الصمت على جريمة فندق فيرمونت

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 8.. «رأفت الهجان » درة تاج الدراما المصرية

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: يوم القيامة فى لبنان.. الثلاثاء الأسود يعيد ذكرى مشهد القنبلة التى قتلت رفيق الحريرى