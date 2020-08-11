الرجاء المغربي يطلب ضم أحداد مقابل صفقة تبادلية من العيار الثقيل

كشفت تقارير صحفية اليوم، رغبة نادي الرجاء البيضاوي المغربي في ضم نجم الزمالك بصفقة تبادلية، خلال سوق الانتقالات الصيفية.





وقالت تقارير صحفية مغربية، أن إدارة نادي الرجاء تستهدف ضم الجناح المغربي حميد أحداد، لاعب الزمالك، والمعار لصفوف الفريق هذا الموسم.





وتألق أحداد في إعارته مع الفريق هذا الموسم، حيث سجل 7 أهداف وصنع هدفاً وحيداً في 14 مباراة خاضها مع الفريق في الدوري المغربي، بالإضافة لصناعة هدفين ضمن 7 مباريات في دوري أبطال أفريقيا.





ويستهدف مسؤولو الرجاء ضم اللاعب بصفة نهائية، وفي سبيل ذلك، عرض الفريق الاستغناء عن لاعبه سفيان رحيمي لصفوف القلعة البيضاء.





وينتظر مسؤولو الرجاء، رد نادي الزمالك على ضم رحيمي، من أجل التعاقد مع أحداد، في ظل تمسك مدرب الرجاء جمال السلامي بخدماته.











