لاوتارو مارتينيز في طريقه للضياع من برشلونة

الثلاثاء 11/أغسطس/2020 - 08:25 ص
مارتينيز
مارتينيز
الفجر الرياضي

أكد كارلوس بيتو وكيل أعمال لاوتارو مارتينيز مهاجم إنتر ميلان الإيطالي عدم صحة اقتراب لاعبه من الانتقال إلى برشلونة خلال فترة الانتقالات الصيفية.

 

وقال بيتو في تصريحات صحفية: "أنباء انتقال لاوتارو إلى برشلونة هي مجرد كلام في وسائل الإعلام ولا علاقة لها بالواقع".

 

تابع بيتو: "لاوتارو لديه 3 سنوات في عقده مع إنتر، وهو سعيد جداً هنا.. والكلام عن برشلونة لا أساس له عمليًا".

 

كان جوسيب بارتوميو رئيس نادي برشلونة قد اعترف بصعوبة التعاقد مع اللاعب في الميركاتو الصيفي.

 

 

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

نادي برشلونة مارتينيز برشلونة انتر ميلان اخبار الرياضة

أخبار تهمك

خبير يفجر مفاجأة: السد الأثيوبي مُعرض للانهيار لهذه الأسباب

منذ حوالي 5 ساعات

فايلر يطرد نجم الأهلي ويطالب بالبديل

منذ حوالي 11 ساعة

عاجل.. إصابات كورونا في العالم تصل إلى رقم مخيف

منذ حوالي 6 ساعات

بيراميدز يطلب صفقة جديدة من الأهلي

منذ حوالي 3 ساعات

شوبير يوجه رسالة قوية إلى نجم الأهلي: "تضيع الوقت بطريقة غير مفهومة"

منذ يوم

ضحية راؤول يبتعد عن الأهلي لصالح بروكيتش

منذ ساعة و نصف

صفقة تبادلية ضخمة بين ريال مدريد ويوفنتوس بطلها ديبالا

منذ ساعتين و 47 دقيقة

مفاجآت في قائمة الراحلين عن الأهلي

منذ حوالي 17 ساعة

تطور جديد بشأن انتقال رمضان صبحي إلى الأهلي

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. إطلاق نار أثناء مؤتمر ترامب والاستخبارات تخرجه بسرية

منذ حوالي 8 ساعات

ساعات قليلة تفصل برشلونة عن حسم مصير نجم الفريق بشكل نهائي

منذ حوالي 5 ساعات

مفاجأة غير متوقعة بشأن مرفأ بيروت المدمر

منذ حوالي 21 ساعة

بيان عاجل من الجيش الكويتي بشأن أخبار الهجوم على قاعدة أمريكية

منذ حوالي 6 ساعات

تعرف على تشكيل برشلونة المتوقع أمام بايرن ميونيخ في دوري الأبطال

منذ أقل من ساعة

الأمن يلقي القبض على المتهم بسرقة "كولمان مياه" بالغردقة

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. أول تعليق لحسين الجسمي بعد شائعات إعلانه اعتزال الغناء بسبب حملة التنمر عليه

منذ يوم

موضوعات متعلقة

إنتر ميلان يصدم برشلونة

تقرير إسباني يكشف كيف أهدر برشلونة التعاقد مع نجم إنتر ميلان

فيدال يتسبب في اقتراب لاوتارو مارتينيز من برشلونة

باريس سان جيرمان يطعن برشلونة

صفقة برشلونة المُنتظرة.. شاهد أهداف ومهارات لاوتارو مارتينيز

أخر تطورات انتقال لاوتارو مارتينيز إلى برشلونة.. وعرض إنتر التعجيزي

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
03:06 ص

بيان عاجل من الجيش الكويتي بشأن أخبار الهجوم على قاعدة أمريكية

صفقة تبادلية ضخمة بين ريال مدريد ويوفنتوس بطلها ديبالا

06:14 ص

تعرف على تشكيل برشلونة المتوقع أمام بايرن ميونيخ في دوري الأبطال

08:05 ص

عاجل.. إصابات كورونا في العالم تصل إلى رقم مخيف

03:17 ص

عاجل.. إطلاق نار أثناء مؤتمر ترامب والاستخبارات تخرجه بسرية

12:58 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أزمة الصمت على جريمة فندق فيرمونت

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 8.. «رأفت الهجان » درة تاج الدراما المصرية

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: يوم القيامة فى لبنان.. الثلاثاء الأسود يعيد ذكرى مشهد القنبلة التى قتلت رفيق الحريرى