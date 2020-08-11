اليابان: انخفاض الإصابات اليومية الجديدة بكورونا إلى أقل من 1000

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قالت وزارة الصحة اليابانية إنه تم تحديد 842 حالة إصابة جديدة بـ Covid-19 يوم الاثنين، وهي المرة الأولى منذ 13 يومًا التي انخفض فيها عدد الإصابات المبلغ عنها في يوم واحد إلى أقل من أربعة أضعاف.



ظهرت علامات إيجابية أيضًا في طوكيو، حيث تم تسجيل العديد من الحالات الجديدة. سجلت العاصمة اليابانية 196 إصابة يوم الاثنين، وهي المرة الأولى التي ينخفض فيها عدد الحالات اليومية هناك إلى أقل من 200 حالة في أسبوعين. وقالت السلطات إنه تم الإبلاغ عن خمس وفيات مرتبطة بفيروس كورونا في جميع أنحاء البلاد يوم الاثنين.



حتى الآن، تم تحديد 49630 حالة إصابة بالفيروس في اليابان وتوفي ما لا يقل عن 1065 شخصًا.



ومن جهته، قال وزير الاقتصاد ياسونوري نيشيمورا، المسؤول عن سياسات فيروس كورونا في البلاد، في مؤتمر صحفي اليوم الثلاثاء إن الانخفاض في الحالات قد يرجع إلى حقيقة أن عدد الاختبارات التي أجريت خلال عطلة نهاية الأسبوع أقل.



ودعا نيشيمورا إلى اليقظة المستمرة وطالب المواطنين بالالتزام بإجراءات السلامة في حياتهم اليومية، حيث إن الإصابات الأخيرة تحدث بشكل أكبر في المكاتب والمدارس وأثناء الأنشطة الاجتماعية.





وفي الوقت نفسه، تدرس إدارة ترامب طرقًا لتقييد الدخول على الحدود الأمريكية المكسيكية التي يمكن أن تشمل مواطنين أمريكيين ومقيمين دائمين قانونيين بسبب مخاوف من فيروس كورونا، وفقًا لمصدر مطلع على الأمر.



إنها أحدث محاولة من قبل الإدارة لإغلاق حدود الولايات المتحدة. ففي مارس، استندت الإدارة إلى قانون الصحة العامة لإبعاد المهاجرين بسرعة، بمن فيهم الأطفال، الذين يتم القبض عليهم على الحدود. تم تمديد هذا الإجراء، بما في ذلك سلسلة من قيود السفر الأخرى، بسبب الوباء.



وقال المصدر إن الخيارات التي ستدرسها الإدارة ستعتمد على الأرجح على سلطات من المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها. ذكرت صحيفة نيويورك تايمز لأول مرة عن إمكانية منع الأمريكيين من العودة إلى الولايات المتحدة على أساس محدود وسط مخاوف من احتمال إصابتهم بفيروس كورونا.



قال مسؤول إداري مطلع على المناقشات الجارية لشبكة CNN: "يعمل المحترفون المهنيون في مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها على نهج شامل للسيطرة على الوباء في الوقت الحالي وفي المستقبل.. اللائحة في شكل مسودة وخاضعة للتغيير. هذه عملية مستمرة وأي إبلاغ عن هذا سيكون سابق لأوانه للغاية."



وتواصلت CNN مع مركز السيطرة على الأمراض ووزارة الأمن الداخلي، التي رفضت التعليق.



وقد نصت مسودة مذكرة حصلت عليها التايمز على أن أي تحرك لمنع المواطنين والمقيمين الدائمين الشرعيين يجب أن "يتضمن تدابير حماية مناسبة لضمان عدم انتهاك أي حقوق دستورية" وأن يتم تطبيقه "في أندر الظروف".

