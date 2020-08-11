292 ألف مواطن يصوتون في انتخابات مجلس الشيوخ بالبحر الأحمر

الثلاثاء 11/أغسطس/2020 - 08:03 ص
أرشيفية
أرشيفية
محمد طه
أعلن المستشار أسامة عنبر رئيس محكمة البحر الأحمر الابتدائية، ورئيس اللجنة المشرفة على انتخابات مجلس الشيوخ بالبحر الأحمر، عن تسليم القضاة المشرفين علي انتخابات مجلس الشوري 2020، الأوراق الخاصة بالانتخابات من مقر لجنة متابعة الانتخابات بمحكمة البحر الأحمر استعداد لبدء الاقتراع اليوم الثلاثاء، وذلك وسط إجراءات احترازية.

وقال "عنبر"، إنه تم توفير إقامة للقضاة المشرفين علي الانتخابات في جميع مدن المحافظة المختلفة بالفنادق القريبة من مقر اللجان كما تم توفير التنقلات من مقار إقامتهم إلى اللجان الانتخابية تيسيرا للعملية الانتخابية وبناء على توجيهات الهيئة الوطنية للانتخابات.

وأوضح رئيس اللجنة المشرفة على الانتخابات بالبحر الأحمر، أن المحافظة ساهمت بالتنسيق مع مجالس المدن في توفير استراحات للقضاة وامناء اللجان بمدن الجنوب.

جدير بالذكر أن عدد اللجان علي مستوي البحر الأحمر 109 لجنة فرعية ولجنة عامة َواحدة في الصالة المغطاة، وجاء تقسيم اللجان على النحو التالي:- 52 لجنه في الغردقة، 17 لجنة سفاجا، 16 لجنة القصير، 13لجنة راس غارب، 6 مرسي علم، 3 الشلاتين،2 حلايب، وبلغ

وكانت محافظة البحر الأحمر، أعلنت إنهاء جميع الاستعدادات اللازمة لانتخابات مجلس الشيوخ المقرر يومي 11 و12 من الشهر الجاري.

وأعلنت محافظة البحر الأحمر عن تشكيل غرفة عمليات مركزية بديوان المحافظة لمتابعة سير عملية الاقتراع بدأ من الزعفرانية شمالًا حتى رأس حدربة جنوبًا.

فيما أكدت مجالس المدن جميع الاستعدادات من تجهيز اللجان من الخارج والداخل لاستقبال الناخبين.

فيما أنهت مديرية الشئون الصحية بالبحر الأحمر، الانتهاء من جميع عمليات التطهير والتعقيم لجميع اللجان، كما تم رفع حالة الطوارئ في جميع الإدارات الصحية بالبحر الأحمر، مع التأكد من توفير جميع المستلزمات الطبية اللازمة وأكياس الدم ومشتقاته.

فيما أعلن مرفق إسعاف البحر الأحمر، وقف اجازات السائقين والمسعفين، وأكد الدكتور محمد غريب مدير مرفق الإسعاف سيتم تغطية جميع لجان الانتخابات بسيارات الإسعاف.

ومن جانبها قالت نرمين أبو سريع مدير مجمع إعلام الغردقة، أن هناك غرفة عمليات لمتابعة سير انتخابات مجلس الشيوخ من الساعة 9 صباحا إلى الساعة 9 مساء، لرصد تقرير تشكيل رأى عام عن عملية المشاركة في عملية الاقتراع.

وفى سياق منفصل أكدت أيضا نرمين أبو سريع رئيس مجلس القومي للمرأة بالبحر الأحمر، أنه تم تشكيل غرفة عمليات لمتابعة عملية الاقتراع على مدار يومي الانتخابات.

وبلغ عدد أصوات الناخبين بالبحر الأحمر 292508 من لهم حق التصويت، في 109 لجان انتخابية على مستوى المحافظة.

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