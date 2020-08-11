انتشار قوات الجيش والشرطة لتأمين 468 لجنة انتخابية في قنا (صور)

الثلاثاء 11/أغسطس/2020 - 08:00 ص
انتشار قوات الجيش
انتشار قوات الجيش
بسام عبدالحميد
بدأت عناصر من القوات المسلحة، بالتنسيق مع الشرطة المدنية، بتسلم مقار انتخابات مجلس الشيوخ 2020، لتنظيم أعمال تأمين الانتخابات وتوفير المناخ الآمن للمواطنين للإدلاء بأصواتهم.

كما قامت مديرية أمن قنا، بمراجعة الخطط والإجراءات الأمنية لترسخ دعائم الأمن والنظام وتحقيق الانضباط، وحماية وتأمين المواطنين أثناء إدلائهم بأصواتهم خلال العملية الانتخابية، وذلك من خلال الانتشار الأمني المكثف بمحيط اللجان وكافة الطرق والمحاور المؤدية لها وتسيير أقوال أمنية وخدمات مرورية لتسيير الحركة المرورية بتلك الطرق لتسهيل وصول الناخبين إلى اللجان الانتخابية.

وتم تشديد إجراءات تأمين المنشآت الهامة والحيوية وإحكام الرقابة من خلال عدد من الدوائر الأمنية ودعم الخدمات الأمنية بالمنطقة المحيطة بها والدفع بقوات التدخل والانتشار السريع، وتجهيزها بالعناصر المدربة على التعامل الفوري مع كافة المواقف الطارئة للحفاظ على الأمن والنظام. 

الانتهاء من كافة الاستعدادات
جدير بالذكر أن اللواء أشرف الداودي محافظ قنا، أكد انه تم الانتهاء من كافة الاستعدادات والتجهيزات الخاصة بالمقرات واللجان الانتخابية بجميع مدن وقرى المحافظة جاء ذلك خلال تفقده عدد من المقرات واللجان الانتخابية بمدن قفط، قوص، نقاده، الوقف مؤكدًا على أن جميع اللجان جاهزة لاستقبال الناخبين خلال انتخابات مجلس الشيوخ ٢٠٢٠ المقرر إجراءها اليوم وغد ١١ و١٢ أغسطس الجاري رافقه خلال الجولة عدد من وكلاء الوزارة ورؤساء الوحدات المحلية للمدن.

وأشار "الداودي"، إلى أنه تم تجهيز عدد 438 مركزا انتخابيا يضم 468 لجنة فرعية بمختلف مدن وقرى المحافظة، خاصة وأن محافظة قنا لديها 2 مليون و26 ألفا و994 مواطنا لهم حق الإدلاء بأصواتهم في انتخابات مجلس الشيوخ.

توفير استراحات للمواطنين
وأوضح المحافظ أنه تم توفير استراحات للمواطنين وكبار السن وكذا توفير كراسي متحركة لذوى الاحتياجات الخاصة في كل لجنة، كما تم التأكد من توافر مصادر الكهرباء والتهوية ونظافة الحمامات وتنفيذ اعمال التعقيم والتطهير بجميع اللجان الفرعية البالغ عددها ٤٦٨ لجنة، مشيرا إلى انه تم اختيار اللجان بالأدوار الأرضية أو الأول العلوى تخفيفا على كبار السن، مضيفا أنه تم التنسيق مع الحماية المدنية وفرع هيئة الإسعاف لتوفير سيارة مطافي وسيارة إسعاف بالقرب من المقرات الانتخابية.

وذكر محافظ قنا أن المشاركة في انتخابات مجلس الشيوخ واجب وطني علي كل من له حق التصويت، داعيا المواطنين بجميع فئاتهم وأطيافهم إلى المشاركة الإيجابية في انتخابات مجلس الشيوخ المقبلة وممارسة حقوقهم السياسية بحرية وإظهار صورة إيجابية مشرفة للمجتمع المصري أمام العالم.

الإجراءات الوقائية ضد فيروس كورونا
وأكد المحافظ على أنه سيتم اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية ضد فيروس كورونا أثناء العملية الانتخابية حيث تم تكليف عدد من الفرق المدربة لتطهير اللجان يوميا قبل وبعد التصويت بالإضافة إلى الاستعانة بعدد من الشباب والفتيات المتطوعين لتنظيم دخول الناخبين للإدلاء بأصواتهم في سهولة ويسر ودون تزاحم أمام اللجان.

الجدير بالذكر، أن محافظة قنا انتهت أيضا من ربط غرفة العمليات المركزية بديوان عام المحافظة بغرف العمليات الفرعية بالوحدات المحلية والمديريات الخدمية لمتابعة انتظام سير العملية الانتخابية واستقبال أي شكاوى بشأنها والتعامل معها بشكل فوري.

وأعلنت اللجنة العليا للانتخابات بمحكمة قنا الابتدائية، برئاسة المستشار إيهاب خلف الله رئيس اللجنة والمستشار محمد أبو المجد عيسى نائب رئيس اللجنة، أسماء 42 من المرشحين المستوفين للشروط لخوض من انتخابات مجلس الشيوخ بمحافظة قنا.
انتشار قوات الجيش والشرطة لتأمين 468 لجنة انتخابية في قنا (صور)
انتشار قوات الجيش والشرطة لتأمين 468 لجنة انتخابية في قنا (صور)
انتشار قوات الجيش والشرطة لتأمين 468 لجنة انتخابية في قنا (صور)
انتشار قوات الجيش والشرطة لتأمين 468 لجنة انتخابية في قنا (صور)
انتشار قوات الجيش والشرطة لتأمين 468 لجنة انتخابية في قنا (صور)
انتشار قوات الجيش والشرطة لتأمين 468 لجنة انتخابية في قنا (صور)
انتشار قوات الجيش والشرطة لتأمين 468 لجنة انتخابية في قنا (صور)
انتشار قوات الجيش والشرطة لتأمين 468 لجنة انتخابية في قنا (صور)

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