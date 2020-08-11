90 سيارة إسعاف ضمن خطة تأمين انتخابات مجلس الشيوخ بالدقهلية

أعلن الدكتور سعد مكي، وكيل وزارة الصحة بمحافظة الدقهلية، عن تجهيز ٩٠ سيارة إسعاف، متمركزه بجوار اللجان الفرعية لانتخابات مجلس الشيوخ ٢٠٢٠، لتقديم الخدمة الطبية ونقل المرضى إلى أقرب مستشفى، حال احتياجهم لذلك.





وأوضح "مكي"، أنه في إطار خطة إدارة الرعاية الحرجة بالمديرية في تأمين أحداث انتخابات مجلس الشيوخ ٢٠٢٠، أكد على مديري المستشفيات العامة والمركزية اتخاذ اللازم لرفع درجة الاستعداد القصوى وذلك اعتبارا من أمس الإثنين وحتى يوم الخميس.





ووجه وكيل صحة الدقهلية، بتوافر أدوية ومستلزمات الطوارئ بكميات إضافية، وتوافر كميات من أكياس الدم ومشتقاته بكميات إضافية، وزيادة أعداد الأطباء النوبتجيين بقسم الطوارئ خلال الفترة المذكورة إلى الضعف.





وشدد على ضرورة توافر عدد من الأسرة بالأقسام الداخلية ذات العلاقة بالطوارئ، والتأكد من وجود أطباء وفنيين الأقسام المعاونة ( الأشعة - المعمل - بنك الدم ) خلال فترة رفع درجة الاستعداد، جاهزية كافة أجهزة قسم الطوارئ والسموم والأقسام المعاونة .





وأشار، إلى إخلاء ٣٠٪ من أسرة المستشفى في تخصصات الجراحة العامة والعظام والرعاية المركزة والحروق، لحين انتهاء فترة الانتخابات، وعمل حصر بعدد خلايا حفظ الموتى الموجودة بكل مستشفى، والإبلاغ عن أي أعطال فجائية فور حدوثها، وسرعة الإبلاغ عن المصابين الذين تم استقبالهم بالمستشفى نتيجة للأحداث المشار إليها، والتأكد من جاهزية فرق الانتشار السريع بالمستشفيات، مع اعتبار الأمر هام جدا وعلي مسئولية مدير المستشفى.





الجدير بالذكر، أن عدد اللجان الفرعية للانتخابات ١٠٣١ لجنة وتم تجهيز ٦٦٠ لجنة طبية لمتابعتهم بقوام 2009 عضو طبي سواء طبيب أو تمريض أو مراقب صحى للتأكيد على الإجراءات الاحترازية للكورونا.





وتم تشكيل لجنه عامه بالمديرية ولجنه بكل اداره صحيه ولجنه بالمحافظة ولجنه للتواجد أثناء عملية الفرز بالإستاد ، وتم زياده نوبتجيات الأطباء وزياده التواجد استعداد لأي طارئ ، وتوفير مصادر بديله الكهرباء والمياه بالمستشفيات.





كما تم توفير 800 كرسي متحركا في اللجان الانتخابية لسهولة نقل المرضى، و٨٠ سرير رعاية مركزة، بالإضافة إلى ٦٧٠ سريرًا بوحده الغازات التي تعمل كأسرة رعاية متوسطة .



