طارق الابياري ينعي وفاة اليوتيوبر مصطفى الحفني

حرص الفنان طارق الابياري، على توديع اليوتيوبر مصطفى حفناوى، والذى رحل عن عالمنا أمس، وذلك بعد صراع مع المرض لمدة أسبوع.









ونشر "الابياري"، صورة لـ"حفناوى"، عبر موقع التواصل الاجتماعى "إنستجرام"، وعلق عليها قائلا: "إنا لله وإنا إليه راجعون... ربنا يرحمك يا مصطفى و يدخلك جنة الفردوس و يصبر اهلك و كل حبايبك".









ورحل عن عالمنا اليوتيوبر مصطفى حفناوي، وذلك بعد إصابته بجلطة في المخ ودخوله في غيبوبة في مستشفى الجوي في التجمع الخامس بعد إصابته بنزيف فى المخ وبسبب تشخيصه خطأ من قبل الأطباء أصيب بشلل نصفى ودخل فى غيبوبة.



