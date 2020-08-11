موعد مباراة الزمالك المقبلة في الدوري المصري

الثلاثاء 11/أغسطس/2020 - 08:02 ص
الزمالك
الزمالك
غدير أحمد
يلتقي الزمالك نظيره مصر المقاصة، في منافسات الأسبوع التاسعة عشر، من عمر بطولة الدوري المصري الممتاز، على أرضه استاد القاهرة الدولي.

يحتل الفارس الأبيض المركز الثاني بجدول الدوري المصري الممتاز برصيد 35 ، ويعد أقرب منافسيه له هو نادي بيراميدز في المركز الثالث بفارق الأهداف، لكن نادي الزمالك لعب مباراة أقل حتى الآن.

ويقع مصر المقاصة في المركز الرابع عشر بجدول الدوري المصري الممتاز، برصيد 17 نقطة، وقد استطاع الفوز في المباراة الأخيرة على فريق أسوان بنتيجة هدفين لهدف.

وتقام المباراة يوم السبت 15 أغسطس، على أرضية استاد القاهرة الدولي، وتنطلق صافرة البداية في المباراة الساعة الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة، التاسعة مساءً بتوقيت مكة المكرمة.

وتنقل مباراة نادي الزمالك ومصر المقاصة على شاشة قناة أون تايم سبورت.

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