المكسيك تسجل أكثر من 700 حالة وفاة بكورونا

سجلت السلطات الصحية في المكسيك، 705 وفيات و5558 حالة إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد، آخر 24 ساعة، ليصل الإجمالي إلى485836 حالة إصابة، و53003 حالات وفاة، وفقا لما أفادت به "سكاي نيوز عربية".





وفي وقت سابق، أعلنت جامعة جونز هوبكنز الأمريكية، أن أعداد إصابات فيروس كورونا المستجد، تجاوزت 20 مليونا، في الساعة 8:10 مساءً بالتوقيت الشرقي، وفقا لما أفادت به "CNN".





وكشفت الجامعة، أن عدد الحالات المؤكدة وصل إلى 20،001،019، فيما توفي مات ما لا يقل عن 733،897 شخصًا، حيث احتلت أمريكا الصدارة، من حيث تسجيل أكبر عدد من الإصابات والوفيات بـ 5،085،821 إصابة بفيروس كورونا في الولايات المتحدة، وتوفي ما لا يقل عن 163،370 شخصًا.



