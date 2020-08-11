المكسيك تسجل أكثر من 700 حالة وفاة بكورونا

الثلاثاء 11/أغسطس/2020 - 05:32 ص
أرشيفية
أرشيفية
الفجر
سجلت السلطات الصحية في المكسيك، 705 وفيات و5558 حالة إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد، آخر 24 ساعة، ليصل الإجمالي إلى485836 حالة إصابة، و53003 حالات وفاة، وفقا لما أفادت به "سكاي نيوز عربية".

وفي وقت سابق، أعلنت جامعة جونز هوبكنز الأمريكية، أن أعداد إصابات فيروس كورونا المستجد، تجاوزت 20 مليونا، في الساعة 8:10 مساءً بالتوقيت الشرقي، وفقا لما أفادت به "CNN".

وكشفت الجامعة، أن عدد الحالات المؤكدة وصل إلى 20،001،019، فيما توفي مات ما لا يقل عن 733،897 شخصًا، حيث احتلت أمريكا الصدارة، من حيث تسجيل أكبر عدد من الإصابات والوفيات بـ 5،085،821 إصابة بفيروس كورونا في الولايات المتحدة، وتوفي ما لا يقل عن 163،370 شخصًا.

ومن حيث العدد الأكبر في إصابات كورونا في العالم، تأتي البرازيل والهند وروسيا بعد الولايات المتحدة، بينما جاءت البرازيل والمكسيك والمملكة المتحدة والهند وراء أمريكا.

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