ضحية راؤول يبتعد عن الأهلي لصالح بروكيتش

الثلاثاء 11/أغسطس/2020 - 07:26 ص
بروكيتش
بروكيتش
علي خلاف
تعاقد مسؤولي النادي الأهلي، رسميا مع التشيكي ميشال بروكيتش، لتولي الإدارة الفنية لقطاع الناشئين بالقلعة الحمراء، خلال الفترة المقبلة، رفقة خالد بيبو.

تعاقد مسؤولي النادي الأهلي، مع بروكيتش، جاء لتطوير قطاع الناشئين بناء على توصية لجنة التخطيط برئاسة محسن صالح.

وعلى الرغم من تعاقد الأهلي مع بروكيتش، إلا أن التشيكي يكن الخيار الأول في حسابات إدارة النادي الأهلي، حيث تفاوض مسؤولي الأحمر بقوة مع أحد الخبراء الإسبان في مجال الناشئين وتحديدًا ريال مدريد، وهو مانولو دياز الذي عمل لسنوات في قطاع الناشئين بالملكي.

وتولى مانولو دياز، قيادة فريق الشباب بريال مدريد، في الفترة بين 2002 إلى 2006، ثم قاد فريق (C) في الفترة بين 2009 إلى 2013.

كما تولى دياز، قيادة فريق ريال مدريد (B) المعروف بالكاستيا موسم 2013-2014 بجانب الموسم الماضي، قبل أن يرحل لتعاقد الإدارة مع النجم راؤول جونزاليس لقيادة الفريق.

الجدير بالذكر أن المسؤولين في الأهلي، حاولوا إقناع مانولو دياز بخوض التجربة، لكن المفاوضات تعثرت بسبب الخلاف المالي، بعدما قدمت إدارة القلعة الحمراء، عرضًا يبتعد عن المبلغ المطلوب من المدرب الإسباني.

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