الشاعر الغنائي تامر حسين يودع مصطفى الحفناوي بكلمات مؤثره

الثلاثاء 11/أغسطس/2020 - 05:20 ص
بوابة الفجر
الفجر الفني
حرص االشاعر الغنائي، على توديع اليوتيوبر مصطفى حفناوى، والذى رحل عن عالمنا أمس، وذلك بعد صراع مع المرض لمدة أسبوع.


ونشر حسين، صورة لـ"حفناوى"، عبر موقع التواصل الاجتماعى "تويتر"، وعلق عليها قائلا: "الله يرحمه  ويغفرله مكنتش أعرفه شخصياً  روحت زورته من يومين من جمال سيرته وُحب أصحابه اللى كانوا حواليه فى المستشفى.. مايغلاش ع اللى خلقه درس مهم للجميع للى فاكرها دايماله واللى بيغل واللى بيكره واللى طمعان
ماحدش ضامن عمره ماحدش باقيله غير سيرته  وربنا يرحمك يا مصطفى".


ورحل عن عالمنا اليوتيوبر مصطفى حفناوي، وذلك بعد إصابته بجلطة في المخ ودخوله في غيبوبة في مستشفى الجوي في التجمع الخامس بعد إصابته بنزيف فى المخ وبسبب تشخيصه خطأ من قبل الأطباء أصيب بشلل نصفى ودخل فى غيبوبة.

أخبار تهمك

بيان عاجل من الجيش الكويتي بشأن أخبار الهجوم على قاعدة أمريكية

منذ ساعتين و 54 دقيقة

بيراميدز يطلب صفقة جديدة من الأهلي

منذ نصف ساعة

شوبير يوجه رسالة قوية إلى نجم الأهلي: "تضيع الوقت بطريقة غير مفهومة"

منذ حوالي 21 ساعة

خبير يفجر مفاجأة: السد الأثيوبي مُعرض للانهيار لهذه الأسباب

منذ ساعة و نصف

كارتيرون يتخذ القرار النهائي بشأن مصطفى محمد

منذ ساعة

عاجل.. إطلاق نار أثناء مؤتمر ترامب والاستخبارات تخرجه بسرية

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. إصابات كورونا في العالم تصل إلى رقم مخيف

منذ ساعتين و 43 دقيقة

تطور جديد بشأن انتقال رمضان صبحي إلى الأهلي

منذ أقل من ساعتين

نجم الزمالك السابق يطالب مرتضى منصور برحيل كارتيرون والتعاقد مع هذا المدرب

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. الصحة: تسجيل 174 إصابة جديدة بكورونا.. و26 حالة وفاة

منذ حوالي 7 ساعات

ساعات قليلة تفصل برشلونة عن حسم مصير نجم الفريق بشكل نهائي

منذ ساعتين و 17 دقيقة

عاجل.. أول تعليق لحسين الجسمي بعد شائعات إعلانه اعتزال الغناء بسبب حملة التنمر عليه

منذ يوم

عملاق أوروبا يستهدف ضم محمد صلاح

منذ حوالي 13 ساعة

مفاجآت في قائمة الراحلين عن الأهلي

منذ حوالي 14 ساعة

مفاجأة غير متوقعة بشأن مرفأ بيروت المدمر

منذ حوالي 18 ساعة

فايلر يطرد نجم الأهلي ويطالب بالبديل

منذ حوالي 8 ساعات

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
03:06 ص

بيان عاجل من الجيش الكويتي بشأن أخبار الهجوم على قاعدة أمريكية

عاجل.. إصابات كورونا في العالم تصل إلى رقم مخيف

03:17 ص

عاجل.. إطلاق نار أثناء مؤتمر ترامب والاستخبارات تخرجه بسرية

12:58 ص

مفاجأة غير متوقعة بشأن مرفأ بيروت المدمر

12:21 م

ساعات قليلة تفصل برشلونة عن حسم مصير نجم الفريق بشكل نهائي

03:44 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أزمة الصمت على جريمة فندق فيرمونت

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 8.. «رأفت الهجان » درة تاج الدراما المصرية

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: يوم القيامة فى لبنان.. الثلاثاء الأسود يعيد ذكرى مشهد القنبلة التى قتلت رفيق الحريرى