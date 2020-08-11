الشاعر الغنائي تامر حسين يودع مصطفى الحفناوي بكلمات مؤثره

حرص االشاعر الغنائي، على توديع اليوتيوبر مصطفى حفناوى، والذى رحل عن عالمنا أمس، وذلك بعد صراع مع المرض لمدة أسبوع.









ونشر حسين، صورة لـ"حفناوى"، عبر موقع التواصل الاجتماعى "تويتر"، وعلق عليها قائلا: "الله يرحمه ويغفرله مكنتش أعرفه شخصياً روحت زورته من يومين من جمال سيرته وُحب أصحابه اللى كانوا حواليه فى المستشفى.. مايغلاش ع اللى خلقه درس مهم للجميع للى فاكرها دايماله واللى بيغل واللى بيكره واللى طمعان

ماحدش ضامن عمره ماحدش باقيله غير سيرته وربنا يرحمك يا مصطفى".







