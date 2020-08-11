سارة نخلة تطل على جمهورها بستايل هادي عبر "إنستجرام"

تحرص الفنانة السورية سارة نخلة علي التفاعل الدائم مع محبيها عن طريق نشر صور من حياتها اليومية والفنية وذلك عبر حسابها الرسمي بمواقع السوشيال ميديا









حيث قامت سارة نخلة بنشر صور جديدة لها , وظهرت بإطلالة هادية، حيث ظهرت مرتدية توب ابيض كات، وقصة شعر جذابه.









وفي سياق أخر قدمت "نخلة" عدة أعمال فنية منها قصر البارون، الدخول في الممنوع، وعملت "نخلة" كموديل في العديد من الكليبات منها "زمن الحنية".









يشار أن اخر اعمال سارة مسلسل "القاهرة كابول"، بطولة طارق لطفي، نور محمود،نبيل الحلفاوي، حنان مطاوع، فتحي عبد الوهاب،خالد الصاوي، خالد كمال.





