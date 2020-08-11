سارة نخلة تطل على جمهورها بستايل هادي عبر "إنستجرام"

الثلاثاء 11/أغسطس/2020 - 05:08 ص
بوابة الفجر
الفجر الفني
تحرص الفنانة السورية سارة نخلة علي التفاعل الدائم مع محبيها عن طريق نشر صور من حياتها اليومية والفنية وذلك عبر حسابها الرسمي بمواقع السوشيال ميديا


حيث قامت سارة نخلة بنشر صور جديدة لها , وظهرت بإطلالة هادية، حيث ظهرت مرتدية توب ابيض كات، وقصة شعر جذابه.


وفي سياق أخر قدمت "نخلة" عدة أعمال فنية منها قصر البارون، الدخول في الممنوع، وعملت "نخلة" كموديل في العديد من الكليبات منها "زمن الحنية".


يشار أن اخر اعمال سارة مسلسل "القاهرة كابول"، بطولة طارق لطفي، نور محمود،نبيل الحلفاوي، حنان مطاوع، فتحي عبد الوهاب،خالد الصاوي، خالد كمال.


أخبار تهمك

شوبير يوجه رسالة قوية إلى نجم الأهلي: "تضيع الوقت بطريقة غير مفهومة"

منذ حوالي 21 ساعة

كارتيرون يتخذ القرار النهائي بشأن مصطفى محمد

منذ ساعة

مفاجآت في قائمة الراحلين عن الأهلي

منذ حوالي 14 ساعة

خبير يفجر مفاجأة: السد الأثيوبي مُعرض للانهيار لهذه الأسباب

منذ ساعة و نصف

ساعات قليلة تفصل برشلونة عن حسم مصير نجم الفريق بشكل نهائي

منذ ساعتين و 18 دقيقة

بيراميدز يطلب صفقة جديدة من الأهلي

منذ نصف ساعة

تطور جديد بشأن انتقال رمضان صبحي إلى الأهلي

منذ أقل من ساعتين

مفاجأة غير متوقعة بشأن مرفأ بيروت المدمر

منذ حوالي 18 ساعة

عملاق أوروبا يستهدف ضم محمد صلاح

منذ حوالي 13 ساعة

بيان عاجل من الجيش الكويتي بشأن أخبار الهجوم على قاعدة أمريكية

منذ ساعتين و 55 دقيقة

فايلر يطرد نجم الأهلي ويطالب بالبديل

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل.. الصحة: تسجيل 174 إصابة جديدة بكورونا.. و26 حالة وفاة

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل.. أول تعليق لحسين الجسمي بعد شائعات إعلانه اعتزال الغناء بسبب حملة التنمر عليه

منذ يوم

عاجل.. إصابات كورونا في العالم تصل إلى رقم مخيف

منذ ساعتين و 44 دقيقة

عاجل.. إطلاق نار أثناء مؤتمر ترامب والاستخبارات تخرجه بسرية

منذ حوالي 5 ساعات

نجم الزمالك السابق يطالب مرتضى منصور برحيل كارتيرون والتعاقد مع هذا المدرب

منذ حوالي 5 ساعات

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
03:06 ص

بيان عاجل من الجيش الكويتي بشأن أخبار الهجوم على قاعدة أمريكية

عاجل.. إصابات كورونا في العالم تصل إلى رقم مخيف

03:17 ص

عاجل.. إطلاق نار أثناء مؤتمر ترامب والاستخبارات تخرجه بسرية

12:58 ص

مفاجأة غير متوقعة بشأن مرفأ بيروت المدمر

12:21 م

ساعات قليلة تفصل برشلونة عن حسم مصير نجم الفريق بشكل نهائي

03:44 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أزمة الصمت على جريمة فندق فيرمونت

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 8.. «رأفت الهجان » درة تاج الدراما المصرية

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: يوم القيامة فى لبنان.. الثلاثاء الأسود يعيد ذكرى مشهد القنبلة التى قتلت رفيق الحريرى