صفقة تبادلية ضخمة بين ريال مدريد ويوفنتوس بطلها ديبالا

الثلاثاء 11/أغسطس/2020 - 06:14 ص
ديبالا
ديبالا
حسام مجدي
يستعد كل من نادي ريال مدريد الإسباني ونادي يوفنتوس الإيطالي لعقد صفقة تبادلية ضخمة بينهما خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وأكدت شبكة "سبورت ميدياسيت" الإيطالية أن نادي ريال مدريد مازال مصمم على فكرة التعاقد مع الأرجنتيني باولو ديبالا نجم نادي يوفنتوس في الصيف.

وأشارت الشبكة إلى أن ريال مدريد يجهز عرض ضخم لتقديمه إلى يوفنتوس لضم ديبالا في الفترة الحالية مستغلين توديع النادي الإيطالي لبطولة دوري أبطال أوروبا منذ أيام.

وكشفت الشبكة أن ريال مدريد يستعد لتقديم خدمات كل من توني كروس وفرانشيسكو إيسكو نجمي الفريق إلى يوفنتوس مقابل الحصول على ديبالا في الصيف.

وأشارت الشبكة إلى أن موافقة يوفنتوس على هذه الصفقة يتوقف على أمرين الأول هو مصير كريستيانو رونالدو مع الفريق والثاني هو موقف أندريا بيرلو المدير الفني الجديد.

كما ذكرت الشبكة أن نادي يوفنتوس كان قد أكد أنه يقدر قيمة ديبالا بـ100 مليون يورو ولكنه من الممكن أن يخفض هذه المطالب إذا قرر بالفعل بيع اللاعب في الصيف في ظل الأزمة المالية التي تمر بها كل الأندية بسبب انتشار فيروس كورونا.

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