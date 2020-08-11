كارتيرون يتخذ القرار النهائي بشأن مصطفى محمد
الثلاثاء 11/أغسطس/2020 - 04:59 ص
حسام مجدي
حسم الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني لنادي الزمالك فكرة رحيل مصطفى محمد مهاجم الفريق الأبيض نهائيا خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة.
وشهدت الفترة الماضية وصول العديد من العروض الأوروبية للتعاقد مع مصطفى محمد سواء من الدوري الإنجليزي أو الدوري الأسكتلندي أو الدوري الفرنسي في الصيف.
وطالب كارتيرون من إدارة نادي الزمالك رفض أي عرض مقدم إلى مصطفى محمد لضمه في الصيف الحالي نظرا لحاجة الفريق له بشكل كبير في الفترة القادمة.
كما تواصل كارتيرون مع مصطفى محمد في الساعات القليلة الماضية وطلب منه إغلاق ملف الرحيل عن الزمالك والاحتراف الأوروبي حتى يتم الانتهاء من خوض بطولة دوري أبطال إفريقيا.
ويستعد نادي الزمالك لمواجهة نظيره نادي الرجاء البيضاوي المغربي في شهر سبتمبر القادم ضمن منافسات الدور نصف النهائي من بطولة دوري أبطال إفريقيا في دولة الكاميرون.
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