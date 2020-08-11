دورتموند يصدم مانشستر يونايتد في صفقة الموسم

الثلاثاء 11/أغسطس/2020 - 04:28 ص
بوابة الفجر
محمد الدمتناوي
فشل انتقال النجم الإنجليزي جادون سانشو لاعب فريق بوروسيا دورتموند الألماني، إلى نادي مانشستر يونايتد، بعد انتهاء المهلة التي حددها الفريق الألماني، بشأن تقديم عرض ضخم للموافقة على رحيل نجم الفريق.

وبحسب صحيفتي "كيكر" و"شبورت بيلد" الألمانيتين، فإن مانشستر يونايتد لم يقدم العرض الذي يريده دورتموند، والذي لا يقل عن 120 مليون يورو.

وظهر جادون سانشو مع بوروسيا دورتموند، الذي كان متجها إلى سويسرا، حيث يتواجد المعسكر التدريبي لأسود الفيستيفال، استعدادا للموسم المقبل.

وأشارت صحيفة "كيكر" أن مدير دورتموند مايكل تسورك، سيخبرها بالتفاصيل في موعد لاحق.

وأفاد الصحيفة، أن القيمة التسويقية لجادون سانشو استقرت عند 117 مليون يورو، ليصبح أغلى لاعب في تاريخ البوندسليجا على الإطلاق،

أخبار تهمك

نجم الزمالك السابق يطالب مرتضى منصور برحيل كارتيرون والتعاقد مع هذا المدرب

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. الصحة: تسجيل 174 إصابة جديدة بكورونا.. و26 حالة وفاة

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. إطلاق نار أثناء مؤتمر ترامب والاستخبارات تخرجه بسرية

منذ حوالي 4 ساعات

مفاجأة غير متوقعة بشأن مرفأ بيروت المدمر

منذ حوالي 16 ساعة

بيان عاجل من الجيش الكويتي بشأن أخبار الهجوم على قاعدة أمريكية

منذ ساعة و نصف

مفاجآت في قائمة الراحلين عن الأهلي

منذ حوالي 12 ساعة

فلورنتينو بيريز يحسم مصير زيدان مع ريال مدريد

منذ حوالي 6 ساعات

ساعات قليلة تفصل برشلونة عن حسم مصير نجم الفريق بشكل نهائي

منذ أقل من ساعة

عاجل.. إصابات كورونا في العالم تصل إلى رقم مخيف

منذ ساعة و 18 دقيقة

الري: وقف مفاوضات سد النهضة لمدة أسبوع

منذ حوالي 8 ساعات

عملاق أوروبا يستهدف ضم محمد صلاح

منذ حوالي 11 ساعة

فايلر يطرد نجم الأهلي ويطالب بالبديل

منذ حوالي 7 ساعات

وزيرة الدفاع اللبنانية المستقيلة تكشف مفاجأة عن المواد المتفجرة

منذ ساعتين و 18 دقيقة

شوبير يوجه رسالة قوية إلى نجم الأهلي: "تضيع الوقت بطريقة غير مفهومة"

منذ حوالي 20 ساعة

عادل حمودة يفجر مفاجأة بشأن سفينة المتفجرات التي دمرت بيروت

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. أول تعليق لحسين الجسمي بعد شائعات إعلانه اعتزال الغناء بسبب حملة التنمر عليه

منذ يوم

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
03:06 ص

بيان عاجل من الجيش الكويتي بشأن أخبار الهجوم على قاعدة أمريكية

عاجل.. إصابات كورونا في العالم تصل إلى رقم مخيف

03:17 ص

عاجل.. إطلاق نار أثناء مؤتمر ترامب والاستخبارات تخرجه بسرية

12:58 ص

ساعات قليلة تفصل برشلونة عن حسم مصير نجم الفريق بشكل نهائي

03:44 ص

مفاجأة غير متوقعة بشأن مرفأ بيروت المدمر

12:21 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أزمة الصمت على جريمة فندق فيرمونت

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 8.. «رأفت الهجان » درة تاج الدراما المصرية

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: يوم القيامة فى لبنان.. الثلاثاء الأسود يعيد ذكرى مشهد القنبلة التى قتلت رفيق الحريرى