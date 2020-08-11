دورتموند يصدم مانشستر يونايتد في صفقة الموسم

فشل انتقال النجم الإنجليزي جادون سانشو لاعب فريق بوروسيا دورتموند الألماني، إلى نادي مانشستر يونايتد ، بعد انتهاء المهلة التي حددها الفريق الألماني، بشأن تقديم عرض ضخم للموافقة على رحيل نجم الفريق.





وبحسب صحيفتي "كيكر" و"شبورت بيلد" الألمانيتين، فإن مانشستر يونايتد لم يقدم العرض الذي يريده دورتموند، والذي لا يقل عن 120 مليون يورو.





وظهر جادون سانشو مع بوروسيا دورتموند، الذي كان متجها إلى سويسرا، حيث يتواجد المعسكر التدريبي لأسود الفيستيفال، استعدادا للموسم المقبل.





وأشارت صحيفة "كيكر" أن مدير دورتموند مايكل تسورك، سيخبرها بالتفاصيل في موعد لاحق.





وأفاد الصحيفة، أن القيمة التسويقية لجادون سانشو استقرت عند 117 مليون يورو، ليصبح أغلى لاعب في تاريخ البوندسليجا على الإطلاق،



