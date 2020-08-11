تطور جديد بشأن انتقال رمضان صبحي إلى الأهلي

اقترب مجلس إدارة النادي الأهلي، من التعاقد مع رمضان صبحي لاعب الفريق والمعار من نادي هيدرسفيلد تاون الإنجليزي، خلال الفترة المقبلة.





وبحسب تقارير صحفية، فإن إدارة هيدرسفيلد وافقت على تمديد الإعارة لرمضان صبحي مع الأهلي، والاتفاق على شراء اللاعب نهاية الموسم المقبل.





ويرغب السويسري رينيه فايلر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، في ضم رمضان صبحي بصورة نهائية.





ويعد رمضان صبحي أحد الركائز الأساسية في تشكيل المارد الأحمر، والذي يعتمد عليه فايلر في مباريات الأهلي في بطولة الدوري المصري وبطولة دوري أبطال إفريقيا.



