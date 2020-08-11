ساعات قليلة تفصل برشلونة عن حسم مصير نجم الفريق بشكل نهائي

اقترب نادي برشلونة الإسباني بشكل كبير جدا من حسم مصير واحد من نجوم الفريق خلال الساعات القليلة المقبلة.





وأكدت صحيفة "ماركا" الإسبانية أن البرازيلي آرثر ميلو لاعب وسط برشلونة وصل إلى المدينة الرياضية منذ قليل للاجتماع مع إيريك أبيدال السكرتير الفني للفريق.





وكشفت الصحيفة أن ميلو وصل إلى برشلونة لأنه يريد الاجتماع مع الإدارة وحسم مصيره بشأن رحيله عن النادي رغم تبقى مدة أخرى في عقده مع البارسا وذلك بعد توتر علاقته بشكل كبير سواء مع النادي أو الجماهير في الفترة الأخيرة.





وأشارت الصحيفة إلى أن آرثر يريد الرحيل عن البارسا بشكل نهائي خلال الأيام المقبلة ليبدأ الانتظام في تدريبات فريقه الجديد بشكل طبيعي.





يذكر أن آرثر ميلو كان قد وقع عل عقود اننقاله إلى صفوف نادي يوفنتوس الإيطالي بشكل رسمي منذ فترة لينضم للفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية ويتبقى فقط انتهاء موسمه مع البارسا ليلحق بتدريبات اليوفي.



