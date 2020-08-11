كارتيرون يفاجئ أوباما بهذا الطلب

طلب الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني لنادي الزمالك طلب مفاجئ من يوسف إبراهيم "أوباما" نجم هجوم الفريق الأبيض في الساعات القليلة الماضية.





واجتمع كارتيرون مع أوباما وطالبه بعدم التركيز مع شائعات رحيله عن الفريق أو التفكير في أي عروض خارجية الفترة المقبلة.





وأكد كارتيرون إلى أوباما أنه يتمسك ببقائه مع الفريق في الموسم المقبل بشكل كبير جدا وسيطالب إدارة النادي الأبيض بتجديد عقده بشكل رسمي خلال ساعات.





وشهدت الفترة الماضية وصول العديد من العروض للتعاقد مع أوباما في الانتقالات الصيفية الحالية أبرزها من نادي أهلي جده السعودي وبعض أندية الدوري الإماراتي.





وقام مسئولو الفارس الأبيض بإغلاق ملف تجديد عقد أوباما بشكل مؤقت منذ أيام ليركز اللاعب أولا مع الفريق في الفترة المقبلة سواء في مسابقة الدوري المصري أو دوري أبطال إفريقيا وبعد ذلك سيتم فتح الملف من جديد.





وينتهي عقد يوسف أوباما مع نادي الزمالك بشكل رسمي في نهاية الموسم المقبل 2021 وبالتالي يحق له التوقيع لأي نادي خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة دون الرجع إلى فريقه.



