عصام الحضري: السعيد ازداد توجها بعد الخروج من الأهلي

الثلاثاء 11/أغسطس/2020 - 03:40 ص
عبد الله السعيد
عبد الله السعيد
امل الحلفاوي
أوضح عصام الحضري حارس مرمى الأهلي والزمالك السابق، أن عبد الله السعيد صانع ألعاب فريق بيراميدز الأول لكرة القدم، لاعب ذو شخصية فريدة.

وأشار إلى أن عبدالله ظهر بشكل مميز بعد خروجه من الأهلي، بل وزاد تألقه وتوهجه، حيث أنه يمتلك شخصية فريدة من نوعها، بالإضافة إلى الإمكانيات الكبيرة في عالم كرة القدم.

وتابع الحضري في تصريحاته عبر برنامج أوضة اللبس الذي يقدمه أحمد حسام ميدو على شاشة قناة النهار: "حين رحل السعيد عن صفوف الأهلي وانتقل إلى السعودية تحديدا أهلي جدة البعض قال إنه انتهى ولكنه أثبت عكس ذلك".

جدير بالذكر أن عبدالله السعيد قاد بيراميدز للفوز على طنطا، بثلاثية دون رد، إذ استطاع أن يسجل "هاتريك" في المباراة التي جمعت بين الفريقين على ملعب الدفاع الجوي أمس الإثنين.

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