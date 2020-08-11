البرازيل تسجل 22 ألف حالة إصابة بكورونا في 24 ساعة

سجلت وزارة الصحة البرازيلية، 22048 إصابة جديدة بفيروس كورونا و703 وفيات خلال آخر 24 ساعة، ليصبح إجمالي الإصابات ثلاث ملايين و57 ألفا و470 حالة مؤكدة، و101 ألف و725 حالة وفاة.





هذا، وأعلنت جامعة جونز هوبكنز الأمريكية، أن أعداد إصابات فيروس كورونا المستجد، تجاوزت 20 مليونا، في الساعة 8:10 مساءً بالتوقيت الشرقي، وفقا لما أفادت به "CNN".





وكشفت الجامعة، أن عدد الحالات المؤكدة وصل إلى 20،001،019، فيما توفي مات ما لا يقل عن 733،897 شخصًا، حيث احتلت أمريكا الصدارة، من حيث تسجيل أكبر عدد من الإصابات والوفيات بـ 5،085،821 إصابة بفيروس كورونا في الولايات المتحدة، وتوفي ما لا يقل عن 163،370 شخصًا.



