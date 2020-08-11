محمد عز يخطف الأنظار بإطلالة جديدة

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شارك الفنان محمد عز، جمهوره صورة جديدة له وذلك عبر حسابه الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".



وتفاعل معه عدد كبير من محبيه ممن علقوا على الصورة بعبارات من المحبة وكان من بينها "الله يحميك.. نجم النجوم.. صورة حلوة.



جدير بالذكر أن محمد عز، كان قد شارك كضيف شرف في مسلسل "الاختيار"، والذي يحكى سيرة شهيد الصاعقة البطل أحمد منسي، ويقوم ببطولته أمير كرارة، وحظي دور عز بتفاعل جماهيري كبير.