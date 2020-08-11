بيان عاجل من الجيش الكويتي بشأن أخبار الهجوم على قاعدة أمريكية

الثلاثاء 11/أغسطس/2020 - 03:06 ص
الجيش الكويتي
الجيش الكويتي
الفجر
أصدر الجيش الكويتي، بيانا، قبل قليل، نفى فيه ما يتم تداوله بشأن تعرض قاعدة عسكرية أمريكية على الحدود الشمالية، لهجوم.

ونفت رئاسة الأركان العامة بالجيش الكويتي، في بيان نشرته وكالة الأنباء الكويتية (كونا)، ما يتم تداوله عبر وسائل الإعلام المختلفة حول تعرض أحد المراكز لهجوم تخريبي على الحدود الكويتية الشمالية، وتؤكد بأن الحدود آمنة ومستقرة.

وفي وقت سابق، أفادت وكالة "رويترز" الإخبارية نقلا عن مصدر أمني عراقي، يوم الإثنين، وقوع انفجار قرب معبر على الحدود بين العراق والكويت.

وكشفت مصادر أمنية عراقية للوكالة، أن الانفجار نجم عن استهداف جماعة شيعية مسلحة قاعدة عسكرية أمريكية.

وأضافت المصادر، أن الجماعة الشيعية قامت بتهريب عبوة ناسفة إلى داخل قاعدة للجيش الأمريكي قرب الحدود مع الكويت.
بيان عاجل من الجيش الكويتي بشأن أخبار الهجوم على قاعدة أمريكية
بيان عاجل من الجيش الكويتي بشأن أخبار الهجوم على قاعدة أمريكية

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