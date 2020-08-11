بيان عاجل من الجيش الكويتي بشأن أخبار الهجوم على قاعدة أمريكية

أصدر الجيش الكويتي، بيانا، قبل قليل، نفى فيه ما يتم تداوله بشأن تعرض قاعدة عسكرية أمريكية على الحدود الشمالية، لهجوم.





ونفت رئاسة الأركان العامة بالجيش الكويتي، في بيان نشرته وكالة الأنباء الكويتية (كونا)، ما يتم تداوله عبر وسائل الإعلام المختلفة حول تعرض أحد المراكز لهجوم تخريبي على الحدود الكويتية الشمالية، وتؤكد بأن الحدود آمنة ومستقرة.



