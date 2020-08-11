قائد المنتخب السابق يبدي رأيه في الشناوي وأبو جبل

أبدى عصام الحضري حارس مرمى الأهلي ومنتخب مصر الأسبق إعجابه بمستوى محمود جاد حارس مرمى فريق إنبي، بعد ظهوره بشكل جيد أمام الأحمر في الدوري أول أمس.





وقال الحضري في تصريحات عبر برنامج أوضة اللبس الذي يقدمه أحمد حسام ميدو على شاشة قناة النهار، "محمود جاد لديه العديد من المقاومات التي تدل على أنه حارس مميز، حيث يمتلك شخصية قوية في الملعب ويوجه زملائه".





وأكد على أن عماد السيد حارس الاتحاد قدم مباراة رائعة أمام الزمالك أيضا وكذلك أحمد مسعود حارس فريق المصري.





وأوضح أنه لا يمكن الحكم على أبو جبل حارس الزمالك ومحمد الشناوي حارس الأهلي فلم يتم اختبارهما.



