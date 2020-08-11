إليسا تحصد 5 مليون مشاهدة بأغنية "صاحبة رأي"

الثلاثاء 11/أغسطس/2020 - 02:49 ص
بوابة الفجر
لمياء علي
حصدت أغنية "صاحبة رأي"، للفنانة اللبنانية إليسا، 5 ملايين مشاهدة، وذلك بعد طرحها على القناة الرسمية لشركة روتانا للصوتيات والمرئيات، يوم الخميس 23 يوليو.


والأغنية من كلمات: أسامة مصطفى، ألحان: سامر أبو طالب، توزيع موسيقي: هادي شرارة، هندسة صوت وميكس: ايلي بربر.


وتقول كلمات الأغنية: "أنا صاحبة رأي وعايشة حياتي في وجهة نظري .. ما بقولش كلام من ورا قلبي مش مؤمنة بيه .. وأبويا علمني ما خفش ودايما أواجه قدري .. وما دام على حق ما خفش دا مبدأ عايشة عليه".

أخبار تهمك

نجم الزمالك السابق يطالب مرتضى منصور برحيل كارتيرون والتعاقد مع هذا المدرب

منذ حوالي 3 ساعات

شوبير يوجه رسالة قوية إلى نجم الأهلي: "تضيع الوقت بطريقة غير مفهومة"

منذ حوالي 19 ساعة

عاجل.. أول تعليق لحسين الجسمي بعد شائعات إعلانه اعتزال الغناء بسبب حملة التنمر عليه

منذ يوم

فايلر يطرد نجم الأهلي ويطالب بالبديل

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل.. إصابات كورونا في العالم تصل إلى رقم مخيف

منذ ساعة و 11 دقيقة

مفاجآت في قائمة الراحلين عن الأهلي

منذ حوالي 12 ساعة

عادل حمودة يفجر مفاجأة بشأن سفينة المتفجرات التي دمرت بيروت

منذ حوالي 3 ساعات

مفاجأة غير متوقعة بشأن مرفأ بيروت المدمر

منذ حوالي 16 ساعة

عاجل.. الصحة: تسجيل 174 إصابة جديدة بكورونا.. و26 حالة وفاة

منذ حوالي 6 ساعات

الري: وقف مفاوضات سد النهضة لمدة أسبوع

منذ حوالي 8 ساعات

ساعات قليلة تفصل برشلونة عن حسم مصير نجم الفريق بشكل نهائي

منذ ساعة الا ربع

وزيرة الدفاع اللبنانية المستقيلة تكشف مفاجأة عن المواد المتفجرة

منذ ساعتين و 11 دقيقة

عملاق أوروبا يستهدف ضم محمد صلاح

منذ حوالي 11 ساعة

عاجل.. إطلاق نار أثناء مؤتمر ترامب والاستخبارات تخرجه بسرية

منذ حوالي 3 ساعات

بيان عاجل من الجيش الكويتي بشأن أخبار الهجوم على قاعدة أمريكية

منذ ساعة و 22 دقيقة

فلورنتينو بيريز يحسم مصير زيدان مع ريال مدريد

منذ حوالي 5 ساعات

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
03:06 ص

بيان عاجل من الجيش الكويتي بشأن أخبار الهجوم على قاعدة أمريكية

عاجل.. إصابات كورونا في العالم تصل إلى رقم مخيف

03:17 ص

عاجل.. إطلاق نار أثناء مؤتمر ترامب والاستخبارات تخرجه بسرية

12:58 ص

ساعات قليلة تفصل برشلونة عن حسم مصير نجم الفريق بشكل نهائي

03:44 ص

مفاجأة غير متوقعة بشأن مرفأ بيروت المدمر

12:21 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أزمة الصمت على جريمة فندق فيرمونت

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 8.. «رأفت الهجان » درة تاج الدراما المصرية

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: يوم القيامة فى لبنان.. الثلاثاء الأسود يعيد ذكرى مشهد القنبلة التى قتلت رفيق الحريرى