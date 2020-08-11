مقتل وإصابة العشرات في اشتباكات عنيفة بإثيوبيا

الثلاثاء 11/أغسطس/2020 - 02:46 ص
أرشيفية
أرشيفية
الفجر
وقعت قبل قليل، اشتباكات عنيفة في إثيوبيا، بين محتجين وقوات الأمن، أسفرت عن مقتل وإصابة العشرات، وفقا لما أفادت به قناة "سكاي نيوز عربية".

وقال مسؤول طبي، إن الاشتباكات وقعت في بلدة بوديتي جنوبي غرب أديس أبابا، وأسفرت عن مقتل ستة أشخاص على الأقل، بينهم صبي عمره 14 عاما، وإصيب 34 آخرين.

وأشار المسؤول إلى أن الإصابات كانت بطلقات في الرأس والبطن والصدر، وكنت من قدم لهم إسعافا أوليا ثم توفوا لاحقا.

إلى ذلك، قال المتحدث باسم حزب حركة ولايتا الوطنية المعارض، ماثيوس بالتشا، إن الاحتجاجات اندلعت نتيجة اعتقال مسؤولين محليين ونشطاء يسعون إلى إقامة إقليم مستقل جديد لجماعتهم العرقية (ولايتا)، لافتا إلى أن السلطات اعتقلت أحد أعضاء الحزب.

يذكر أن النظام الإثيوبي يسمح لأي جماعة عرقية بطلب إجراء استفتاء على تأسيس إقليم مستقل خاص بها، لكن الحكومة السابقة لم تسمح قط بتصويت كهذا، ومثل الكثير من الجماعات العرقية، فإن جماعة ولايتا تريد ولاية خاصة بها، وهو ما سيمنحها سلطات أكبر من حيث الأمن والضرائب.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

بوابة الفجر الفجر اشتباكات إثيوبيا إثيوبيا

أخبار تهمك

فايلر يطرد نجم الأهلي ويطالب بالبديل

منذ حوالي 5 ساعات

بشرى سارة لجماهير بشأن بقاء رمضان صبحي

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. الصحة: تسجيل 174 إصابة جديدة بكورونا.. و26 حالة وفاة

منذ حوالي 4 ساعات

مفاجأة غير متوقعة بشأن مرفأ بيروت المدمر

منذ حوالي 15 ساعة

الري: وقف مفاوضات سد النهضة لمدة أسبوع

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. إطلاق نار أثناء مؤتمر ترامب والاستخبارات تخرجه بسرية

منذ ساعتين

وزيرة الدفاع اللبنانية المستقيلة تكشف مفاجأة عن المواد المتفجرة

منذ 41 دقيقة

بالفيديو.. لحظة إخراج ترامب من المؤتمر بعد إطلاق النار

منذ أقل من ساعتين

شوبير يوجه رسالة قوية إلى نجم الأهلي: "تضيع الوقت بطريقة غير مفهومة"

منذ حوالي 18 ساعة

نجم الزمالك السابق يطالب مرتضى منصور برحيل كارتيرون والتعاقد مع هذا المدرب

منذ ساعتين

مفاجآت في قائمة الراحلين عن الأهلي

منذ حوالي 10 ساعة

خبر سار لبايرن ميونخ قبل مواجهة برشلونة

منذ ساعة

عملاق أوروبا يستهدف ضم محمد صلاح

منذ حوالي 10 ساعات

عادل حمودة يفجر مفاجأة بشأن سفينة المتفجرات التي دمرت بيروت

منذ أقل من ساعتين

تقارير.. ريال مدريد مستعد للتخلي عن نجمي الفريق من أجل عيون ديبالا

منذ حوالي 3 ساعات

فلورنتينو بيريز يحسم مصير زيدان مع ريال مدريد

منذ حوالي 4 ساعات

موضوعات متعلقة

مقتل 12 جنديا وإصابة العشرات عقب اشتباكات بين المسلحين بشرق الكونغو

الجمعة الدموية في باكستان.. سلسلة من الهجمات والانفجارات تسببت في قتل العشرات

مقتل 4 أشخاص فى احتجاجات عنيفة بأثيوبيا

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
12:58 ص

عاجل.. إطلاق نار أثناء مؤتمر ترامب والاستخبارات تخرجه بسرية

وزيرة الدفاع اللبنانية المستقيلة تكشف مفاجأة عن المواد المتفجرة

02:17 ص

مفاجأة غير متوقعة بشأن مرفأ بيروت المدمر

12:21 م

فايلر يطرد نجم الأهلي ويطالب بالبديل

09:39 م

عادل حمودة يفجر مفاجأة بشأن سفينة المتفجرات التي دمرت بيروت

01:05 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أزمة الصمت على جريمة فندق فيرمونت

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 8.. «رأفت الهجان » درة تاج الدراما المصرية

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: يوم القيامة فى لبنان.. الثلاثاء الأسود يعيد ذكرى مشهد القنبلة التى قتلت رفيق الحريرى