بكلمات مؤثرة بيومي فؤاد ينعي اليوتيوبر مصطفى حفناوي

الثلاثاء 11/أغسطس/2020 - 02:40 ص
بوابة الفجر
لمياء علي
حرص الفنان بيومي فؤاد، على توديع اليوتيوبر مصطفى حفناوى، والذى رحل عن عالمنا أمس، وذلك بعد صراع مع المرض لمدة أسبوع.


ونشر فؤاد، صورة لـ"حفناوى"، عبر موقع التواصل الاجتماعى "إنستجرام"، وعلق عليها قائلا: "البقاء لله الشاب الجميل مصطفي حفناوي ربنا يرحمك ويصبر اهلك ويصبر مصر كلها على فراقك أهلك والناس الي بتحبك كلها".


ورحل عن عالمنا اليوتيوبر مصطفى حفناوي، وذلك بعد إصابته بجلطة في المخ ودخوله في غيبوبة في مستشفى الجوي في التجمع الخامس بعد إصابته بنزيف فى المخ وبسبب تشخيصه خطأ من قبل الأطباء أصيب بشلل نصفى ودخل فى غيبوبة.

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