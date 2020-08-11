ديبالا مطلوب في ريال مدريد

كشفت وسائل إعلام إيطالية أن ريال مدريد يرغب في التعاقد مع الأرجنتيني باولو ديبالا نجم يوفنتوس في فترة الانتقالات الصيفية الحالية.





وأفادت شبكة سبورت ميدياست الإيطالية بأن ريال مدريد بعد خروجه من بطولة دوري أبطال أوروبا على يد مانشستر سيتي بدأ العمل والتخطيط من أجل الموسم المقبل.





وأكدت الشبكة الإيطالية أن مسئولي ريال مدريد أبلغوا بالفعل مسئولي يوفنتوس برغبتهم في التعاقد مع ديبالا في فترة الانتقالات الصيفية موضحة أن الملكي سيحاول إتمام الصفقة إذا كانت في متناول اليد.





وأوضحت الشبكة الإيطالية أن ريال مدريد قد يُدرج أحد نجميه الإسباني إيسكو أو الألماني توني كروس في الصفقة من أجل إقناع يوفنتوس خاصة في ظل إعجاب الإيطالي أندريا بيرلو المدير الفني الجديد للسيدة العجوز بالنجم الإسباني وأن عرض الملكي قد يصل إلى 100 مليون يورو.



