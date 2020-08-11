الحضري: سقوط الزمالك أمام الاتحاد ليس نهاية المطاف ولديه فرصة للتتويج بالدوري

أكد عصام الحضري حارس مرمى الأهلي ومنتخب مصر الأسبق، أن الزمالك يمتلك الفرصة للتتويج بالدوري، موضحا أن المنافسات لم تنته بعد،





وكان الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك قد وقع في فخ التعادل أمام نظيره الاتحاد السكندري بهدف لكل منهما، ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز.





وتابع الحضري في حديثه لبرنامج اوضة اللبس، "يجب أن يصحح الفريق من أوضاعه وينصب تركيزه على المباريات المقبلة".





وأشار إلى أن تعادل الزمالك مع الاتحاد السكندري سيجعل لاعبي الأبيض ينتفضون في المباريات المقبلة، خاصة أن الفريق مقبل على مواجهة قوية في دوري أبطال إفريقيا.



