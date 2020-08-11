الحضري: سقوط الزمالك أمام الاتحاد ليس نهاية المطاف ولديه فرصة للتتويج بالدوري

الثلاثاء 11/أغسطس/2020 - 02:34 ص
الحضري
الحضري
امل الحلفاوي
أكد عصام الحضري حارس مرمى الأهلي ومنتخب مصر الأسبق، أن الزمالك يمتلك الفرصة للتتويج بالدوري، موضحا أن المنافسات لم تنته بعد، 

وكان الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك قد وقع في فخ التعادل أمام نظيره الاتحاد السكندري بهدف لكل منهما، ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز.

وتابع الحضري في حديثه لبرنامج اوضة اللبس، "يجب أن يصحح الفريق من أوضاعه وينصب تركيزه على المباريات المقبلة".

وأشار إلى أن تعادل الزمالك مع الاتحاد السكندري سيجعل لاعبي الأبيض ينتفضون في المباريات المقبلة، خاصة أن الفريق مقبل على مواجهة قوية في دوري أبطال إفريقيا.

أخبار تهمك

بالفيديو.. لحظة إخراج ترامب من المؤتمر بعد إطلاق النار

منذ أقل من ساعتين

الري: وقف مفاوضات سد النهضة لمدة أسبوع

منذ حوالي 6 ساعات

عملاق أوروبا يستهدف ضم محمد صلاح

منذ حوالي 10 ساعات

خبر سار لبايرن ميونخ قبل مواجهة برشلونة

منذ ساعة

عاجل.. الصحة: تسجيل 174 إصابة جديدة بكورونا.. و26 حالة وفاة

منذ حوالي 4 ساعات

شوبير يوجه رسالة قوية إلى نجم الأهلي: "تضيع الوقت بطريقة غير مفهومة"

منذ حوالي 18 ساعة

مفاجأة غير متوقعة بشأن مرفأ بيروت المدمر

منذ حوالي 15 ساعة

فلورنتينو بيريز يحسم مصير زيدان مع ريال مدريد

منذ حوالي 4 ساعات

تقارير.. ريال مدريد مستعد للتخلي عن نجمي الفريق من أجل عيون ديبالا

منذ حوالي 3 ساعات

عادل حمودة يفجر مفاجأة بشأن سفينة المتفجرات التي دمرت بيروت

منذ أقل من ساعتين

وزيرة الدفاع اللبنانية المستقيلة تكشف مفاجأة عن المواد المتفجرة

منذ 40 دقيقة

عاجل.. إطلاق نار أثناء مؤتمر ترامب والاستخبارات تخرجه بسرية

منذ ساعتين

بشرى سارة لجماهير بشأن بقاء رمضان صبحي

منذ حوالي 4 ساعات

مفاجآت في قائمة الراحلين عن الأهلي

منذ حوالي 10 ساعة

فايلر يطرد نجم الأهلي ويطالب بالبديل

منذ حوالي 5 ساعات

نجم الزمالك السابق يطالب مرتضى منصور برحيل كارتيرون والتعاقد مع هذا المدرب

منذ أقل من ساعتين

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
12:58 ص

عاجل.. إطلاق نار أثناء مؤتمر ترامب والاستخبارات تخرجه بسرية

وزيرة الدفاع اللبنانية المستقيلة تكشف مفاجأة عن المواد المتفجرة

02:17 ص

مفاجأة غير متوقعة بشأن مرفأ بيروت المدمر

12:21 م

فايلر يطرد نجم الأهلي ويطالب بالبديل

09:39 م

عادل حمودة يفجر مفاجأة بشأن سفينة المتفجرات التي دمرت بيروت

01:05 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أزمة الصمت على جريمة فندق فيرمونت

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 8.. «رأفت الهجان » درة تاج الدراما المصرية

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: يوم القيامة فى لبنان.. الثلاثاء الأسود يعيد ذكرى مشهد القنبلة التى قتلت رفيق الحريرى