شريف منير: "انا انسان مش مادي ومش هشتغل عشان خاطر الفلوس""

الثلاثاء 11/أغسطس/2020 - 02:31 ص
بوابة الفجر
رشا عادل
حل الفنان شريف منير، مسا أمس الأثنين ضيف برنامج "its show time" الذي يقدمه الإعلامية مها الصغير، عبر شاشة قناة "سي بي سي".


وقال شريف، خلال حواره: "انا انسان مش مادى يعنى مش هشتغل عشان خاطر الفلوس، والدليل على كلامى انى قعدت 3 أو 4 سنوات لم أدخل أي أعمال فنية وكان بيجيلى شغل وبرفضه، فموضوع انى مادى ده مش موجود عندى خالص".


وأضاف: "اللى بيشغلنى دايما أكون مأمن بيتى وحياتى، لأن مثلا في اخر سنين ليا أصحاب كتير ماتوا، فدايما بيشغلنى موضوع الموت وأقول لما أموت ولادى هيعملوا ايه من بعدى، لإنى مش عاوزهم يحتاجوا لحد أو يتعبوا من بعدى".


وأختتم: "بدأت أفكر في الموضوع ده بعد ما كبرت شوية، وكمان انا مش عاوز ولادى يكونوا بعاد عن بعض وبحبهم جدا يكونوا مرتبطين اوى ببعض، والاخوات اللى بيبعدوا عن بعض بيخسروا كتير اوى فانا بخاف من الحتة دى وعاوزهم دايما مرتبطين ببعض حتى لو مش أشقاء".

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