الحضري ينتقد كارتيرون بعد التعادل أمام الاتحاد ويشيد بتقنية الـvar

الثلاثاء 11/أغسطس/2020 - 02:25 ص
كارتيرون
كارتيرون
امل الحلفاوي
علق عصام الحضري حارس الأهلي والزمالك ومنتخب مصر السابق، على تعادل الأبيض أمام الاتحاد السكندري، بهدف ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز، مساء أمس الإثنين.

وأكد الحضري في تصريحاته لبرنامج اوضة اللبس، أن الفرنسي باتريس كارتيرون مدرب الزمالك، أخطأ في تبديلاته خلال مباراة فريقه أمام الاتحاد السكندري.

وأشار قائد المنتخب الوطني السابق، إلى أن خروج محمد حسن وإسلام جابر، أحدث خلل في هجوم الزمالك، حيث خفض رتم الفريق، في ظل منحه الفرصة لبن شرقي وأوناجم في وقت صعب والثنائي كان غير جاهز لذلك.

وأشاد الحضري بمستوى الثنائي إسلام جابر، ومحمد حسن، مؤكدا أن الأول قدم شوطا أول أكثر من ممتاز وسدد على مرمى الاتحاد في أكثر من كرة  أيضا قدم أداء جيدا.

وواصل، "عند تسجيل هدف الزمالك، لاعبو الاتحاد لم يركزوا سوى مع الكرة، وهو ماحدث في هدف الاتحاد أيضا، وهذا خطأ كبير فلم يقف اللاعبون بالشكل الأمثل وكل تركيزهم كان بالنظر مع الكرة وليس مع اللاعب الذي من المفترض أن يراقبونهُ".

واردف، "الاستعانة بتقنية الفيديو في مباريات الدوري ليس شيئا مخجلا، واستخدامها سيساهم بشكل كبير في تقليل أخطاء التحكيم، حيث ستوفر العدالة ويجب الاستعانة بها في الحالات المشكوك في أمرها".

واتم، "استخدام تقنية الفيديو ووجودها في مصر سيقلل من أخطاء التحكيم بشكل كبير في الدوري المصري من وجهة نظري".

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