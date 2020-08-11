حار على هذه المناطق.. الأرصاد تعلن طقس اليوم الثلاثاء

الثلاثاء 11/أغسطس/2020 - 03:58 ص
أرشيفية
أرشيفية
الفجر
أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، تفاصيل حالة الطقس اليوم الثلاثاء، حيث تشهد البلاد انخفاضا ملحوظًا في درجات الحرارة مع فرص لسقوط أمطار على أنحاء متفرقة من البلاد.

وأوضحت الهيئة في بيان لها، أن البلاد تشهد اليوم الثلاثاء طقس مائل للحرارة رطب علي القاهرة الكبرى والوجه البحري، فيما يسود طقس معتدل علي السواحل الشمالية الشرقية، والسواحل الشمالية الغربية، مؤكدة أن شمال وجنوب الصعيد يشهد شديد الحرارة.

وليلا، تتوقع هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود طقس معتدل على القاهرة الكبرى والوجه البحري بينما يكون لطيف علي السواحل الشمالية.

وتتوقع الهيئة أن تنخفض معدلات الرطوبة لتصل إلى 78%، مما يساهم في اعتدال حالة الجو بشكل عام.

وأشارت الهيئة، إلى أن البلاد تتأثر في تلك الفترة بامتداد مرتفع العروض الوسطى، ما يؤدي إلى وجود تقلبات جوية.

وكشفت الهيئة عن أبرز الظواهر الجوية اليوم الثلاثاء والتي تتمثل في شبورة صباحا مع فرصة سقوط أمطار خفيفة علي السواحل الشمالية وتكون متوسطة علي جنوب الصعيد مصحوبة برياح نشطة أحيانا على مناطق من جنوب سيناء تؤدى إلى اضطراب الملاحة البحرية على خليج السويس.

بيان بدرجات الحرارة
وبالنسبة لدرجات الحرارة المتوقعة على مختلف أنحاء البلاد، فقد جاءت كالتالي:
درجات الحرارة في القاهرة الصغرى 25 والعظمى 34
درجات الحرارة في شبين الكوم الصغرى 25 والعظمى 34
درجات الحرارة في طنطا الصغرى 24 والعظمى 33
درجات الحرارة في دمنهور الصغرى 24 والعظمى 33
درجات الحرارة في الإسكندرية الصغرى 24 والعظمى 31
درجات الحرارة في بلطيم الصغرى 24 والعظمى 31
درجات الحرارة في مطروح الصغرى 24 والعظمى 29
درجات الحرارة في السلوم الصغرى 23 والعظمى 32
درجات الحرارة في سيوة الصغرى 24 والعظمى 37
درجات الحرارة في بورسعيد الصغرى 25 والعظمى 30
درجات الحرارة في دمياط الصغرى 26 والعظمى 30
درجات الحرارة في الزقازيق الصغرى 25 والعظمى 34
درجات الحرارة في الإسماعيلية الصغرى 24 والعظمى 36
درجات الحرارة في السويس الصغرى 23 والعظمى 36
درجات الحرارة في العريش الصغرى 23 والعظمى 31 
درجات الحرارة في رفح الصغرى 23 والعظمى 30
درجات الحرارة في رأس سدر الصغرى 26 والعظمى 37
درجات الحرارة في نخل الصغرى 21 والعظمى 36 
درجات الحرارة في نويبع الصغرى 29 والعظمى 36 
درجات الحرارة في طابا الصغرى 29 والعظمى 36 
درجات الحرارة في كاترين الصغرى 20 والعظمى 30
درجات الحرارة في الطور الصغرى 28 والعظمى 35 
درجات الحرارة في شرم الشيخ الصغرى 30 والعظمى 39
درجات الحرارة في الغردقة الصغرى 30 والعظمى 39
درجات الحرارة في مرسى علم الصغرى 28 والعظمى 38
درجات الحرارة في الفيوم الصغرى 25 والعظمى 37
درجات الحرارة في بنى سويف الصغرى 25 والعظمى 37
درجات الحرارة في المنيا الصغرى 24 والعظمى 38
درجات الحرارة في أسيوط الصغرى 24 والعظمى 40
درجات الحرارة في سوهاج الصغرى 25 والعظمى 41
درجات الحرارة في قنا الصغرى 26 والعظمى 42
درجات الحرارة في الأقصر الصغرى 28 والعظمى 44 
درجات الحرارة في أسوان الصغرى 29 والعظمى 44 
درجات الحرارة في أبوسمبل الصغرى 29 والعظمى 42
درجات الحرارة في الوادي الجديد الصغرى 29 والعظمى 43
درجات الحرارة في شلاتين الصغرى 28 والعظمى 38
درجات الحرارة في أبو رماد الصغرى 29 والعظمى 37 
درجات الحرارة في حلايب الصغرى 30 والعظمى 35
درجات الحرارة في رأس حدربة الصغرى 30 والعظمى 35

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