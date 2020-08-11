في أغنتين منفصلتين..عمر كمال يتعاون مع أوكا و أورتيجا

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أعلن مطرب المهرجانات الشعبية عمر كمال، عن تعاونه الجديد مع مطربي المهرجانات الشعبية أوكا وأورتيجا، وذلك من خلال نشر صورة جديدة له برفقة أوكا، على حسابه الشخصي، عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".





وعلق عمر، على الصورة قائلًا: "فكر جديد.. مزيكا جديدة خالص في المهرجانات هتسمعوها قريب جدًا".





و جدير بالذكر أن كمال، سيقدم مع أورتيجا أغنية جديدة بعنوان تحمل اسم "صحوبية تعطل" من كلمات كلوشة، ومن توزيع موسيقى شندي وخليل.





يذكر أن عمر كمال، يستعد لطرح مهرجان جديد يحمل اسم "هعنمل لخبطيطا" بالتعاون مع مطرب المهرجانات الشعبية حسن شاكوش، ومن المقرر طرحه الخميس المقبل عبر قناته الرسمية، بموقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب".