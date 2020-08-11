في أغنتين منفصلتين..عمر كمال يتعاون مع أوكا و أورتيجا

الثلاثاء 11/أغسطس/2020 - 02:19 ص
بوابة الفجر
رشا عادل
أعلن مطرب المهرجانات الشعبية عمر كمال، عن تعاونه الجديد مع مطربي المهرجانات الشعبية أوكا وأورتيجا، وذلك من خلال نشر صورة جديدة له برفقة أوكا، على حسابه الشخصي، عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".


وعلق عمر، على الصورة قائلًا: "فكر جديد.. مزيكا جديدة خالص في المهرجانات هتسمعوها قريب جدًا".


و جدير بالذكر أن كمال، سيقدم مع أورتيجا أغنية جديدة بعنوان تحمل اسم "صحوبية تعطل" من كلمات كلوشة، ومن توزيع موسيقى شندي وخليل.


يذكر أن عمر كمال، يستعد لطرح مهرجان جديد يحمل اسم "هعنمل لخبطيطا" بالتعاون مع مطرب المهرجانات الشعبية حسن شاكوش، ومن المقرر طرحه الخميس المقبل عبر قناته الرسمية، بموقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب".

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

أخبار تهمك

فلورنتينو بيريز يحسم مصير زيدان مع ريال مدريد

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. الصحة: تسجيل 174 إصابة جديدة بكورونا.. و26 حالة وفاة

منذ حوالي 4 ساعات

خبر سار لبايرن ميونخ قبل مواجهة برشلونة

منذ ساعة

عملاق أوروبا يستهدف ضم محمد صلاح

منذ حوالي 10 ساعات

فايلر يطرد نجم الأهلي ويطالب بالبديل

منذ حوالي 5 ساعات

مفاجآت في قائمة الراحلين عن الأهلي

منذ حوالي 10 ساعة

عادل حمودة يفجر مفاجأة بشأن سفينة المتفجرات التي دمرت بيروت

منذ أقل من ساعتين

وزيرة الدفاع اللبنانية المستقيلة تكشف مفاجأة عن المواد المتفجرة

منذ 41 دقيقة

مفاجأة غير متوقعة بشأن مرفأ بيروت المدمر

منذ حوالي 15 ساعة

بشرى سارة لجماهير بشأن بقاء رمضان صبحي

منذ حوالي 4 ساعات

تقارير.. ريال مدريد مستعد للتخلي عن نجمي الفريق من أجل عيون ديبالا

منذ حوالي 3 ساعات

الري: وقف مفاوضات سد النهضة لمدة أسبوع

منذ حوالي 6 ساعات

نجم الزمالك السابق يطالب مرتضى منصور برحيل كارتيرون والتعاقد مع هذا المدرب

منذ ساعتين

شوبير يوجه رسالة قوية إلى نجم الأهلي: "تضيع الوقت بطريقة غير مفهومة"

منذ حوالي 18 ساعة

بالفيديو.. لحظة إخراج ترامب من المؤتمر بعد إطلاق النار

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. إطلاق نار أثناء مؤتمر ترامب والاستخبارات تخرجه بسرية

منذ ساعتين

موضوعات متعلقة

أوكا وأورتيجا يكشفان عن أغنيتهما الجديدة

بعد انفصاله عن حمو بيكا .. حسن شاكوش يطير إلى الإمارت للتعاون مع عمر كمال (فيديو)

بعد "كازانوفا".. محمد رمضان يتعاون مع مطرب المهرجانات حسن شاكوش

حسن شاكوش: النهاردة عيد ميلاد "جرحي أنا"

بعد إعلان خطوبته.. حسن شاكوش يتصدر تريند جوجل

أول تعليق من أورتيجا حول انفصاله عن أوكا

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
12:58 ص

عاجل.. إطلاق نار أثناء مؤتمر ترامب والاستخبارات تخرجه بسرية

وزيرة الدفاع اللبنانية المستقيلة تكشف مفاجأة عن المواد المتفجرة

02:17 ص

مفاجأة غير متوقعة بشأن مرفأ بيروت المدمر

12:21 م

فايلر يطرد نجم الأهلي ويطالب بالبديل

09:39 م

عادل حمودة يفجر مفاجأة بشأن سفينة المتفجرات التي دمرت بيروت

01:05 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أزمة الصمت على جريمة فندق فيرمونت

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 8.. «رأفت الهجان » درة تاج الدراما المصرية

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: يوم القيامة فى لبنان.. الثلاثاء الأسود يعيد ذكرى مشهد القنبلة التى قتلت رفيق الحريرى