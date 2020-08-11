خبر سار لبايرن ميونخ قبل مواجهة برشلونة

الثلاثاء 11/أغسطس/2020 - 01:55 ص
بوابة الفجر
ريهام عبد المحسن
ذكرت تقارير صحفية ألمانية أن بايرن ميونخ استعاد خدمات نجمين بارزين قبل موقعة برشلونة على ملعب النور بمدينة لشبونة البرتغالية يوم الجمعة المقبل في الدور ربع نهائي من بطولة دوري أبطال أوروبا.

وأفادت شبكة سكاي سبورت ألمانيا بأن الثنائي كينجسلي كومان وجيروم بواتينج شاركا في تدريبات الفريق البافاري وذلك استعدادًا لمواجهة النادي الكتالوني.

ونوهت الشبكة الألمانية أن هذه المشاركة تأتي لتؤكد جاهزية الثنائي بعد الشكوك التي حامت حولهما في الأيام القليلة الماضية.

وكشفت الشبكة الألمانية أن كومان غاب عن تدريبات بايرن ميونخ الأخيرة مما دفعه للغياب عن مواجهة تشيلسي السبت الماضي في مباراة العودة في الدور ثمن نهائي من بطولة دوري أبطال أوروبا بسبب مشاكل في عضلات الفخذ.

وأوضحت الشبكة الألمانية أن بواتينج تعرض لإصابة في الركبة أثناء مواجهة تشيلسي مما أدى لاستبداله في بداية الشوط الثاني بينما يعمل الظهير الفرنسي بينيامين بافارد ضمن برنامجه التأهيلي للتعافي من إصابة في الكاحل.

وأشارت الشبكة الألمانية إلى أن الجهاز الفني لبايرن ميونخ بقيادة هانز فليك يطمح في تجهيز النجم الفرنسي في الأيام القليلة المقبلة على أن يسافر برفقة باقي زملائه إلى البرتغال الخميس المقبل نظرًا لإمكانية لحاقه بمواجهة الدور قبل النهائي في حالة التأهل على حساب برشلونة.

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