إياد نصار: "تراجعت عن تقديم شخصية بليغ حمدي بعد ماشوفت صبري فواز"

الثلاثاء 11/أغسطس/2020 - 01:53 ص
بوابة الفجر
رشا عادل
عبر الفنان إياد نصار، عن حبه الشديد للراحل بليغ حمدي، وذلك من خلال استضافته مساء أمس الاثنين، في برنامج "ماساء dmc" الذي تقدمه الإعلامية إيمان الحصري، عبر شاشة قناة "dmc".


وقال إياد، خلال حواره: "حلمت بتقديم شخصية الفنان الكبير بليغ حمدى" في الدراما التليفزيونية، وبحب شخصيته للغاية، وعارف عنها بعض من خلال الكتب والأصدقاء وأغانيه بوجه عام".


وأضاف: "وشاهدت منذ فترة صورة للفنان صبرى فواز، وهو يحمل عود ومكياج يشبه بليغ حمدى، ومن هنا بدأت فكرة تقديمى لشخصية بليغ حمدى تتلاشى من مخيلتى، خاصة أن الفنان صبرى فواز "لايق" بشكل كبير جدا".

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