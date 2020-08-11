عزز الفريق الأول للكرة بنادي الهلال صدارته لجدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان السعودي للمحترفين، بعدما حقق فوزا ثمينا على فريق الفتح، بهدفين مقابل هدف، في المباراة التي جمعت بينهما، مساء اليوم الإثنين، أحرزهم الفرنسي بافيتيمبي غوميز، منها هدفان للهلال، وهدف عكسي، ضمن منافسات الجولة الـ24 من البطولة.





واستعاد نادي النصر نغمة الانتصارات؛ بفوزه على نظيره أبها، بهدفين دون رد، سجلهما الثنائي عبدالرزاق حمدالله وأحمد موسى في الدقيقتين 58، و62، وذلك بعد أيام من سقوط العالمي أمام الهلال، بأربعة أهداف لهدف.





كما شهدت الجولة فوز فريق الشباب على التعاون بهدف نظيف، فيما تلقى الحزم هزيمة قاسية على يد فريق العدالة بهدفين مقابل هدف.





وفيما يلي جدول ترتيب الدوري السعودي بعد انتهاء الجولة الـ24:-

1- الهلال برصيد 57 نقطة

2- النصر برصيد 48 نقطة

3- الأهلي برصيد 43 نقطة

4- الوحدة برصيد 40 نقطة

5- الفيصلي برصيد 38 نقطة

6- الشباب برصيد 37 نقطة

7- الرائد برصيد 36 نقطة

8- الاتفاق برصيد 35 نقطة

9- أبها برصيد 33 نقطة

10- التعاون برصيد 32 نقطة

11- الفيحاء برصيد 27 نقطة

12- الحزم برصيد 24 نقطة

13- الاتحاد برصيد 23 نقطة

14- الفتح برصيد 22 نقطة

15- ضمك برصيد 21 نقطة

16- العدالة برصيد 20 نقطة



