اليوم.. 4 ملايين مواطن يدلون بأصواتهم في انتخابات مجلس الشيوخ بالبحيرة

يتوجه اليوم الثلاثاء، 3 ملايين و949 ألف و970 ناخب وناخبة بمحافظة البحيرة بنسبة 6.36% من إجمالي عدد الناخبين على مستوى الجمهورية، لهم حق التصويت في انتخابات مجلس الشيوخ بالمحافظة، والتي تستمر على مدار يومين اعتبارا من التاسعة صباحاُ، وذلك من خلال عدد 711 مركزًا انتخابيًا، و18 لجنة عامة، وعدد 923 لجنة فرعية.





وشدد اللواء هشام أمنه محافظ البحيرة، علي رفع درجة الاستعداد القصوى والطوارئ بقطاعات الصحة، الإسعاف، الحماية المدنية، مع عدم السماح بأي إجازات خلال فترة الانتخابات، كما وجه بمنع انتظار السيارات وأي مركبات بجوار المقار الانتخابية مع توفير عناصر تفتيش نسائية أمام اللجان بالتنسيق مع إدارة الحماية المدنية لتدريبهم على أعمال التفتيش بواقع عدد 2 سيدة أمام كل لجنة سيدات وكذا المرور المستمر قبل وأثناء عملية التصويت بالشوارع المؤدية للمقار الانتخابية ورفع كافة الإشغالات بها حفاظا على السيولة المرورية لسهولة تنقل المواطنين من وإلى المقار الانتخابية.





وأضاف محافظ البحيرة، أنه تشجيعا للمشاركة في الانتخابات بفاعلية سيتم توفير وسائل المواصلات لنقل الناخبين لمقرات الجان والإشراف على نقل المواطنين للجان بعمل خطوط لنقل المواطنين للجان مجانية مع توفير وسائل النقل اللازمة للتسهیل على المواطنين وكذا أماكن مناسبة للانتظار أمام مقار اللجان الانتخابية وأماكن خاصة لكبار السن والمعاقين ولجان خاصة للمرأة، كما أكد على جاهزية كافة اللجان والمراكز بنطاق المحافظة والتي تم تزويدها بمظلات وأماكن انتظار للحفاظ على التباعد وكذا توافر المياه ونظافة دورات المياه وكافة اللجان من الداخل والخارج.



