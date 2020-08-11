اليوم.. 4 ملايين مواطن يدلون بأصواتهم في انتخابات مجلس الشيوخ بالبحيرة

الثلاثاء 11/أغسطس/2020 - 07:16 ص
لافتة لانتخابات مجلس الشيوخ 2020
لافتة لانتخابات مجلس الشيوخ 2020
إسلام أمين
يتوجه اليوم الثلاثاء،  3 ملايين و949 ألف و970 ناخب وناخبة بمحافظة البحيرة بنسبة 6.36% من إجمالي عدد الناخبين على مستوى الجمهورية، لهم حق التصويت في انتخابات مجلس الشيوخ بالمحافظة، والتي تستمر على مدار يومين اعتبارا من التاسعة صباحاُ، وذلك من خلال عدد 711 مركزًا انتخابيًا، و18 لجنة عامة، وعدد 923 لجنة فرعية.

وشدد اللواء هشام أمنه محافظ البحيرة، علي رفع درجة الاستعداد القصوى والطوارئ بقطاعات الصحة، الإسعاف، الحماية المدنية، مع عدم السماح بأي إجازات خلال فترة الانتخابات، كما وجه بمنع انتظار السيارات وأي مركبات بجوار المقار الانتخابية مع توفير عناصر تفتيش نسائية أمام اللجان بالتنسيق مع إدارة الحماية المدنية لتدريبهم على أعمال التفتيش بواقع عدد 2 سيدة أمام كل لجنة سيدات وكذا المرور المستمر قبل وأثناء عملية التصويت بالشوارع المؤدية للمقار الانتخابية ورفع كافة الإشغالات بها حفاظا على السيولة المرورية لسهولة تنقل المواطنين من وإلى المقار الانتخابية.

وأضاف محافظ البحيرة، أنه تشجيعا للمشاركة في الانتخابات بفاعلية سيتم توفير وسائل المواصلات لنقل الناخبين لمقرات الجان والإشراف على نقل المواطنين للجان بعمل خطوط لنقل المواطنين للجان مجانية مع توفير وسائل النقل اللازمة للتسهیل على المواطنين وكذا أماكن مناسبة للانتظار أمام مقار اللجان الانتخابية وأماكن خاصة لكبار السن والمعاقين ولجان خاصة للمرأة، كما أكد على جاهزية كافة اللجان والمراكز بنطاق المحافظة والتي تم تزويدها بمظلات وأماكن انتظار للحفاظ على التباعد وكذا توافر المياه ونظافة دورات المياه وكافة اللجان من الداخل والخارج.

وأضار إلى أنه تم التأكد من توافر وصلاحية كافة وسائل ومعدات الحماية المدنية وتجهيز دورات المياه وصيانتها ونظافتها وتوافر طفايات حريق مع وجود عناصر مدربة على استخدامها، وكذا تم توفير كراسي ومظلات وأماكن انتظار داخل فناء المدرسة لراحة كبار السن مع تدبير كرسي متحرك بكل مقر واختيار مقر لجان التصويت الفرعية بالدور الأرضي مراعاة لظروف كبار السن والمرضى وذوى الاحتياجات الخاصة ومراجعة أعمال الإنارة داخل غرف اللجنة الرئيسية وتوفر المياه، وذلك بعدد 711 مركز انتخابي و18 لجنة عامة و923 لجنة فرعية بالمحافظة.

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