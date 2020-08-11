شركة طيران بريطانية تستأنف رحلاتها إلى شرم الشيخ والغردقة

أعلنت شركة "إيزي جت" البريطانية استئناف رحلاتها الجوية إلى مطاري شرم الشيخ والغردقة الدوليين.





وقال بيان صادر عن مجلس الوزراء، إنه في إطار سعى وزارة الطيران الدائم نحو زيادة وتنشيط الحركة الجوية الوافدة إلى مطارات الجذب السياحي بجمهورية مصر العربية، صرح الدكتور مهندس أشرف نوير رئيس سلطة الطيران المدني، أنه تم التصديق على تشغيل شركة إيزى جت البريطانية أحد أهم شركات الطيران على مستوى العالم وأوروبا رحلات طيران عارض إلى مطاري شرم الشيخ والغردقة الدوليين.





وأضاف نوير أن هذه الخطوة الهامة تعد بمثابة مؤشر فعال لانتظام وعودة الحركة الجوية إلى طبيعتها مرة أخرى مع الدول الأوروبية خاصة بعد ما شهده قطاع الطيران من تأثر خلال الفترة الماضية فى ظل جائحة فيروس كورونا المستجد على مستوى العالم بأكمله.



