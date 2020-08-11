بعد سقوط طائرة هندية.. شارو خان يقدم النعي

الثلاثاء 11/أغسطس/2020 - 01:33 ص
بوابة الفجر
أماني سلام
حرص النجم شارو خان، على تقديم النعي، للشعب الهندي بعد هبوط طائرة بمدرج كاليكوت اليوم، وتوفي عدد كبير ب الطائرة.


ونشر شارو خان، تغريدة عبر حسابه الشخص بموقع التواصل "تويتر" قائلًا: "قلبي مع الركاب وأفراد الطاقم على متن رحلة الخطوط الهندية خالص التعازي لأسر الضحايا الذين فقدوا أحبائهم. أفكارنا وصلواتنا".


يشار إلي أن تحطمت اليوم طائرة الهندية المنكوبة، وذلك بعد هبوطها فى مطار مدينة كوزيكود، وانشطرت إلى نصفين، أثناء هبوطها على مدرج كاليكوت، ووصل عدد الضحايا 174.


كما حرص العديد من النجوم في الهند على تقديم النعي إلي ضحايا الطائرة من ضمنهم النجم سليمان خان.

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