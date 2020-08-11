إياد نصار: "لما اتكلمت عن التحرش الناس شتمتني"

Advertisements

عبر الفنان إياد نصار، عن غضبه الشديد من مواقع السوشيال ميديا، وذلك من خلال استضافته مساء أمس الاثنين في برنامج "ماساء dmc" الذي تقدمه الإعلامية إيمان الحصري، عبر شاشة قناة "dmc".





وقال إياد خلال المقابله: "أن السوشيال ميديا كثرتها تكون مخيفة، وتقليلها يكون مزعجًا، ولذلك يجب أن يكون الشخص متوازنًا في الشويال ميديا، خاصة أن يتلقى الشتائم على صفحات التواصل الاجتماعى على فترات".





وأضاف: "عندما كتب عن موضوع التحرش من خلال صفحته الشخصية، جاء من منطلق أنه "اب" انا لدى ابنة ذات 15 عامًا، ولذلك كنت أطرح وجهة نظرى بأن المتحرش يتعدى على أحلام البنات والأهالى، وكل شخص لديه حلم أن يمشى أمن في بلده".

