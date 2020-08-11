ميدو يبدي استيائه من حضور جماهير الاتحاد السكندري في مباراة الزمالك

الثلاثاء 11/أغسطس/2020 - 01:27 ص
الزمالك
الزمالك
امل الحلفاوي
خطف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد السكندري، نقطة هامة أمام الزمالك، ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز، مساء أمس الإثنين، بعد تعادله بهدف في الدقائق الأخيرة.

وعبر أحمد حسام ميدو مدرب الزمالك السابق، عن استيائه من حضور عدد من جماهير الاتحاد السكندري، في مباراة الفريق أمام الزمالك، والتي أقيمت على أرضية ملعب برج العرب بالإسكندرية.

وشدد ميدو في تصريحات عبر برنامجه "اوضة اللبس"، المذاع على قناة النهار، على ضرورة اتخاذ إجراءات صارمة لعدم تكرار ذلك.

وواصل، "مع احترامي لكل جمهور الاتحاد ولكن هناك عدد من جماهير الاتحاد حضرت مباراة الزمالك، في ظل انتشار فيروس كورونا".

وتساءل ميدو، "مع هذه الظروف كيف دخلت تلك الأعداد لحضور مباراة الزمالك؛ ولماذا نفعل الخطأ ونندم بعد انتشار فيروس كورونا في الوسط الرياضي، وهل سيتخذ اتحاد الكرة إجراء ضد النادي الساحلي بسبب دخول بعض من جماهيره، في المباراة التي من المفترض من تنظيم نادي الاتحاد".

جدير بالذكر أن الزمالك ارتفع رصيده إلى 35نقطة محتلا المركز الثالث، في جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز.

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